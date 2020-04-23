«Аэрофлот» на 40% сократил зарплаты руководству

На фоне антивирусных ограничений компания последовательно сокращает свои затраты, сообщили в «Аэрофлоте». В частности, с 1 апреля руководство компании добровольно уменьшило свои зарплаты на 40%

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На фоне эпидемии коронавируса компания «Аэрофлот» с 1 апреля сократила зарплаты топ-менеджменту на 40%, сообщил РБК ее официальный представитель Михаил Демин.

По его словам, «Аэрофлот» последовательно сокращает свои затраты. «Мы отказались ото всех видов закупок, непосредственно не связанных с обеспечением производственной деятельности, оптимизацией затрат и безопасностью. Отменены в том числе все закупки автомобильного транспорта, мы отказались от всех медийных контрактов и рекламы в СМИ», — пояснил он.

Сокращение коснулось и зарплат топ-менеджмента. «Принято консолидированное решение о добровольном сокращении зарплат руководства компании на 40% с 1 апреля», — сообщил Демин.

Представитель «Аэрофлота» пояснил, что речь идет только о сокращении зарплат, бонусов сокращение не коснется. В 2019 году руководители группы компаний «Аэрофлот» (в нее помимо одноименной компании входят также «Россия», «Победа» и «Аврора») получили вознаграждение в размере 2,138 млрд руб. (общая сумма зарплат и бонусов).