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Пандемия коронавируса ,  
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«Аэрофлот» на 40% сократил зарплаты руководству

На фоне антивирусных ограничений компания последовательно сокращает свои затраты, сообщили в «Аэрофлоте». В частности, с 1 апреля руководство компании добровольно уменьшило свои зарплаты на 40%
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

На фоне эпидемии коронавируса компания «Аэрофлот» с 1 апреля сократила зарплаты топ-менеджменту на 40%, сообщил РБК ее официальный представитель Михаил Демин.

По его словам, «Аэрофлот» последовательно сокращает свои затраты. «Мы отказались ото всех видов закупок, непосредственно не связанных с обеспечением производственной деятельности, оптимизацией затрат и безопасностью. Отменены в том числе все закупки автомобильного транспорта, мы отказались от всех медийных контрактов и рекламы в СМИ», — пояснил он.

Сокращение коснулось и зарплат топ-менеджмента. «Принято консолидированное решение о добровольном сокращении зарплат руководства компании на 40% с 1 апреля», — сообщил Демин.

Представитель «Аэрофлота» пояснил, что речь идет только о сокращении зарплат, бонусов сокращение не коснется. В 2019 году руководители группы компаний «Аэрофлот» (в нее помимо одноименной компании входят также «Россия», «Победа» и «Аврора») получили вознаграждение в размере 2,138 млрд руб. (общая сумма зарплат и бонусов).

«Аэрофлот» сократит число рейсов по России в мае из-за падения спроса
Бизнес
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Из-за ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом, авиакомпании терпят убытки. Российские перевозчики, в частности, ежедневно теряют по 500 млн руб., после того как Россия с 27 марта прекратила регулярные и чартерные полеты за рубеж, но оставила рейсы по вывозу россиян из-за границы, подсчитала Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта.

Антивирусные ограничения повлияли и на внутренние перелеты: с начала апреля «Аэрофлот» из-за снижения спроса на билеты несколько раз сокращал количество полетов внутри России. Меньше рейсов компания выполнит и в мае.

В середине апреля «Аэрофлот» приостановил продажу билетов на международные направления. Онлайн-система поиска билетов на сайте авиаперевозчика перестала выдавать результаты по запросу рейсов за границу вплоть до августа 2020 года. В компании отметили, что ограничение будет действовать до тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международных рейсов.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Виктория Полякова, Мария Кокорева
Теги: «Аэрофлот», зарплаты, топ-менеджмент, коронавирус
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