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Пандемия коронавируса ,  
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«Аэрофлот» сократит количество полетов внутри России

Из-за падения спроса на авиабилеты на фоне эпидемии коронавируса «Аэрофлот» временно уменьшит количество своих внутренних рейсов. Также сократит число перелетов в города Дальнего Востока и авиакомпания «Россия»
Фото: Андрей Станавов / РИА Новости

«Аэрофлот» с 4 апреля временно сократит частоту полетов внутри России, говорится в сообщении авиакомпании. Решение связано с падением спроса на внутренние рейсы из-за введенных в рамках борьбы с эпидемией коронавируса ограничений, объяснили в ней.

В частности, с 4 по 10 апреля в три раза — с 21 до семи и восьми соответственно сократится число рейсов в Анапу и Астрахань, в пять раз — с 35 до семи — в Волгоград. В Екатеринбург за это время будет выполнен 21 перелет против 70, в Казань — 11 против 56. Число рейсов в Санкт-Петербург снизится в два раза, со 140 до 70 рейсов; также в 3,5 раза уменьшится количество перелетов и в Уфу — с 49 до 16.

Всего ограничение коснется 56 российских городов, а пассажирам отмененных рейсов компания предложит перебронирование на выполняемые перелеты.

Кроме того, также сократит авиаперевозки на Дальнем Востоке компания «Россия» — «дочка» «Аэрофлота». Она уменьшит число перелетов в четыре города — Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск и Южно-Сахалинск.

Ранее в сообщении компании указывалось, что число рейсов сократится с 6 апреля, однако позже «Аэрофлот» уточнил информацию по срокам. Кроме того, перевозчик отредактировал данные по числу рейсов, которые будут выполнятся в ряд городов, и в материал были внесены соответствующие изменения.

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В рамках борьбы с распространением коронавируса некоторые регионы страны ввели ограничения на въезд. В частности, 29 марта этот запрет действует в городах Кировск и Апатиты Мурманской области, также с 5 апреля свои границы закрыла Чечня. Помимо этого, до начала мая по всей России введен режим самоизоляции, во время которого жители должны оставаться дома и не покидать его без особой причины. На фоне ограничений авиасообщения и антивирусных мер авиакомпании терпят убытки.

Чтобы избежать новой волны завозных заражений в России, власти также запретили все регулярные и чартерные рейсы за границу, в том числе для вывоза россиян и возвращения иностранцев на родину. Граждане России, которые все еще находятся за рубежом и хотят вернуться, должны заполнить форму на портале госуслуг и ждать решения о сроках их эвакуации.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Виктория Полякова
Теги: «Аэрофлот», коронавирус
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