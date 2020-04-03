«Аэрофлот» сократит количество полетов внутри России
«Аэрофлот» с 4 апреля временно сократит частоту полетов внутри России, говорится в сообщении авиакомпании. Решение связано с падением спроса на внутренние рейсы из-за введенных в рамках борьбы с эпидемией коронавируса ограничений, объяснили в ней.
В частности, с 4 по 10 апреля в три раза — с 21 до семи и восьми соответственно сократится число рейсов в Анапу и Астрахань, в пять раз — с 35 до семи — в Волгоград. В Екатеринбург за это время будет выполнен 21 перелет против 70, в Казань — 11 против 56. Число рейсов в Санкт-Петербург снизится в два раза, со 140 до 70 рейсов; также в 3,5 раза уменьшится количество перелетов и в Уфу — с 49 до 16.
Всего ограничение коснется 56 российских городов, а пассажирам отмененных рейсов компания предложит перебронирование на выполняемые перелеты.
Кроме того, также сократит авиаперевозки на Дальнем Востоке компания «Россия» — «дочка» «Аэрофлота». Она уменьшит число перелетов в четыре города — Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск и Южно-Сахалинск.
Ранее в сообщении компании указывалось, что число рейсов сократится с 6 апреля, однако позже «Аэрофлот» уточнил информацию по срокам. Кроме того, перевозчик отредактировал данные по числу рейсов, которые будут выполнятся в ряд городов, и в материал были внесены соответствующие изменения.