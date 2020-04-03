«Аэрофлот» сократит количество полетов внутри России

Из-за падения спроса на авиабилеты на фоне эпидемии коронавируса «Аэрофлот» временно уменьшит количество своих внутренних рейсов. Также сократит число перелетов в города Дальнего Востока и авиакомпания «Россия»

Фото: Андрей Станавов / РИА Новости

«Аэрофлот» с 4 апреля временно сократит частоту полетов внутри России, говорится в сообщении авиакомпании. Решение связано с падением спроса на внутренние рейсы из-за введенных в рамках борьбы с эпидемией коронавируса ограничений, объяснили в ней.

В частности, с 4 по 10 апреля в три раза — с 21 до семи и восьми соответственно сократится число рейсов в Анапу и Астрахань, в пять раз — с 35 до семи — в Волгоград. В Екатеринбург за это время будет выполнен 21 перелет против 70, в Казань — 11 против 56. Число рейсов в Санкт-Петербург снизится в два раза, со 140 до 70 рейсов; также в 3,5 раза уменьшится количество перелетов и в Уфу — с 49 до 16.

Всего ограничение коснется 56 российских городов, а пассажирам отмененных рейсов компания предложит перебронирование на выполняемые перелеты.

Кроме того, также сократит авиаперевозки на Дальнем Востоке компания «Россия» — «дочка» «Аэрофлота». Она уменьшит число перелетов в четыре города — Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск и Южно-Сахалинск.