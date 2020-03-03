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«Аэрофлот» увеличил вознаграждение руководству в 2019 году почти на 40%

«Аэрофлот» увеличил вознаграждение топ-менеджменту почти на 40% за 2019 год. После катастрофы в «Шерметьево» в мае 2019 года, когда потерпел крушение SSJ, глава компании Виталий Савельев сказал, что руководство не получит премии
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Группа «Аэрофлот» (включает «Аэрофлот», «Россию», «Победу» и «Аврору») увеличила вознаграждение руководящему персоналу в 2019 году на 38%, с 1,5 млрд руб. до 2,138 млрд руб. в 2019 году, следует из годового отчета компании по международным стандартам (МСФО).

Вознаграждение включает заработную плату и премии, а также прочие компенсации за 2019 год. Под руководящим персоналом подразумеваются члены совета директоров и правления, а также руководство летного и наземного состава.

«В 2019 году компания утвердила новые долгосрочные программы премирования для ее руководящего персонала и членов совета директоров. Суммы выплат по новым программам зависят от показателей пассажиропотока, доли международного транзита в общем пассажиропотоке группы, а также доходности перевозок», — говорится в отчете компании. Непогашенная сумма обязательства по этим программам на 31 декабря 2019 года составила 410 млн руб.

Топ-менеджеры «Аэрофлота» лишились премий из-за сгоревшего SSJ100
Бизнес

В июне 2019 года гендиректор Виталий Савельев заявлял, что топ-менеджеры «Аэрофлота» не получат премии из-за катастрофы с Sukhoi Superjet, которая случилась 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево. Тогда погиб 41 человек. «В KPI топ-менеджмента «Аэрофлота» предусмотрено, что в случае происшествий мы лишаемся премий», — говорил тогда он. Савельев пояснял, что это означает, что менеджеры не получат премии со второго квартала и до конца 2019 года. Однако в отчете за 2019 год не упоминается ни слова про эту трагедию.

РБК направил запрос в пресс-службу «Аэрофлота».

За 2018 год члены правления «Аэрофлота» получили вознаграждение на 842 млн руб., из них в виде премий — 413,1 млн руб. Вознаграждение членов совета директоров составило с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года 77,6 млн руб.

Автор: Мария Кокорева
Теги: Аэрофлот
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