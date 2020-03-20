Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 78,04 (-2,11) Quote, 13:54
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 84,16 (-3,11) Quote, 13:54
Минфин США продлил срок завершения сделок с группой ГАЗ Политика, 20:53 В Москве на 30% упало количество поездок на метро Общество, 20:47 S7 не стала брать на работу уже обученных бортпроводников из-за вируса Бизнес, 20:33 «Россия» начала вывоз туристов «Библио-Глобуса» с зарубежных курортов Общество, 20:32 Минспорта рекомендовало расширить ограничения на занятия на спортшколы Спорт, 20:14 Захарова назвала число ожидающих решения вопроса с возвращением россиян Общество, 20:05 «Аэрофлот» расторг все рекламные контракты со СМИ Бизнес, 20:01 СМИ узнали о сохранении Знарком поста главного тренера «Спартака» Спорт, 19:58 Перенесенный из-за вируса чемпионат Европы сохранит название Евро-2020 Спорт, 19:49 В Москве откроют девять лабораторий для проверки на коронавирус Общество, 19:49 Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса Финансы, 19:43 Авиакомпания «Победа» вывезла всех клиентов из Черногории Общество, 19:39 Дипмиссии США во всем мире прекратили выдачу виз Политика, 19:30 Набиуллина на конференцию после сохранения ставки надела брошь-неваляшку Финансы, 19:16
Пандемия коронавируса ,  
0 

«Аэрофлот» расторг все рекламные контракты со СМИ

В авиакомпании признали, что в сложившейся ситуации рекламным бюджетом пришлось пожертвовать. В «Аэрофлоте» рассчитывают подготовиться к будущему восстановлению
Фото: Георгий Куролесин / РИА Новости

Авиакомпания «Аэрофлот» в пятницу уведомила о расторжении маркетинговых, рекламных и информационных контрактов со средствами массовой информации. Представитель компании Михаил Демин объяснил случившееся «Ведомостям» необходимостью сокращать оперативные расходы ради сохранения коллектива и обеспечения готовности к будущему восстановлению.

«Рекламным бюджетом пришлось полностью пожертвовать», — констатировал Демин.

Факт направления уведомлений о расторжении всех рекламных контрактов со СМИ «Аэрофлотом» РБК подтвердил представитель авиакомпании.

15 марта «Аэрофлот» сообщил об организации специальных рейсов, которыми из разных городов Европы будут доставляться в Россию пассажиры компании, лишившиеся возможности вернуться в ранее запланированные сроки из-за пандемии COVID-19 и прекращения регулярного авиасообщения.

16 марта Демин сообщил ТАСС, что компания получила несколько тысяч обращений о возврате средств за вынужденно отмененные рейсы. Два офиса продаж «Аэрофлота» в Москве были временно закрыты, а их сотрудники занялись оформлением билетов для возвращающихся граждан.

«Аэрофлот» назвал странными обвинения ФАС из-за цен на билеты
Общество

Утром 20 марта Федеральная антимонопольная служба потребовала от «Аэрофлота» незамедлительно устранить нарушения в сфере политики установки цен на билеты и обеспечить доступность рейсов. В ведомстве заявили, что «при наличии большого количества неиспользуемых воздушных судов компания неправомерно пытается заработать на гражданах, оказавшихся в чрезвычайной ситуации.

В свою очередь в «Аэрофлоте» РБК сообщили, что компания не предпринимала никаких действий, направленных на увеличение стоимости билетов. «Подобные заявления в отношении компании, которая в течение двух недель круглосуточно занята эвакуацией граждан нашей страны из регионов со сложной эпидемиологической обстановкой, звучат как минимум странно», — сообщила пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.

Социальная дистанция: как из-за вируса теперь выглядят общественные места
Фотогалерея 

18 марта глава правительства Михаил Мишустин распорядился ввести налоговые каникулы для туристической отрасли и авиакомпаний. Отсрочка коснется тех сборов, которые бизнес должен был выплатить до 1 мая. Также власти пообещали, что временно не будут инициировать процедуры банкротства из-за возникающих перед бюджетом задолженностей.

Авторы: Артем Филипенок, Мария Кокорева
Теги: «Аэрофлот», реклама, пандемия
Материалы по теме
«Аэрофлот» назвал странными обвинения ФАС из-за цен на билеты
Общество
ФАС обвинила «Аэрофлот» в попытке заработать на оказавшихся в ЧС людях
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter