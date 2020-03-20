«Аэрофлот» расторг все рекламные контракты со СМИ

В авиакомпании признали, что в сложившейся ситуации рекламным бюджетом пришлось пожертвовать. В «Аэрофлоте» рассчитывают подготовиться к будущему восстановлению

Фото: Георгий Куролесин / РИА Новости

Авиакомпания «Аэрофлот» в пятницу уведомила о расторжении маркетинговых, рекламных и информационных контрактов со средствами массовой информации. Представитель компании Михаил Демин объяснил случившееся «Ведомостям» необходимостью сокращать оперативные расходы ради сохранения коллектива и обеспечения готовности к будущему восстановлению.

«Рекламным бюджетом пришлось полностью пожертвовать», — констатировал Демин.

Факт направления уведомлений о расторжении всех рекламных контрактов со СМИ «Аэрофлотом» РБК подтвердил представитель авиакомпании.

15 марта «Аэрофлот» сообщил об организации специальных рейсов, которыми из разных городов Европы будут доставляться в Россию пассажиры компании, лишившиеся возможности вернуться в ранее запланированные сроки из-за пандемии COVID-19 и прекращения регулярного авиасообщения.

16 марта Демин сообщил ТАСС, что компания получила несколько тысяч обращений о возврате средств за вынужденно отмененные рейсы. Два офиса продаж «Аэрофлота» в Москве были временно закрыты, а их сотрудники занялись оформлением билетов для возвращающихся граждан.