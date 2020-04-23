«Аэрофлот» сократит число рейсов по России в мае из-за падения спроса

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Авиакомпания «Аэрофлот» сократит число внутренних рейсов по России в мае. Причиной стал низкий спрос из-за ограничений на передвижения в стране, сообщается на сайте компании.

«Пассажирам отмененных рейсов будет предложено перебронирование на выполняемые рейсы», — говорится в сообщении.

Больше всего рейсов запланировано из Москвы в Санкт-Петербург — 42 авиаперевозки. На втором месте находится направление в Симферополь (34), а на третьей строчке — Екатеринбург (21).

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