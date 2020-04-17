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«Аэрофлот» приостановил продажу билетов на международных направлениях

В системе поиска билетов авиакомпании невозможно приобрести билеты за границу с вылетом до августа. Ранее «Аэрофлот» сократил количество полетов на внутрироссийских направлениях из-за просевшего спроса

Авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажу билетов на международных направлениях до августа. Онлайн-система поиска билетов на сайте перевозчика не выдает никаких результатов по запросу рейсов за границу в этот период.

Так, невозможно приобрести билеты на рейсы в Барселону, Лондон, Нью-Йорк, Стамбул и другие города. Ближайшие доступные билеты система выдает только в августе. Функция «Поиск альтернативных рейсов» также не выдает никаких результатов с датой вылета ранее августа.

Ранее в апреле «Аэрофлот» сократил количество полетов внутри России, объяснив это снижением спроса из-за введенных ограничений на фоне распространения коронавируса. Так, в начале апреля перевозчик урезал рейсы в Анапу, Астрахань, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Санкт-Петербург и другие города. Всего частота полетов была сокращена по 56 направлениям.

В середине месяца авиакомпания провела еще одно сокращение полетов. Под него попали рейсы в Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Краснодар.

Путин предложил выделить авиакомпаниям 23 млрд руб.
Общество

Также с 1 апреля все полеты приостановила авиакомпания «Победа», которая входит в группу «Аэрофлот». Ограничение вступило в силу 1 апреля, возобновить полеты «Победа» намерена после 31 мая. В компании пояснили, что причиной такого решения стало постановление правительства России о запрете всех полетов за рубеж с конца марта.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) ранее подсчитала, что из-за введенных ограничений на полеты за рубеж авиакомпании теряют не менее 500 млн руб. в сутки. В ассоциации также предупреждали, что введенные ограничения не вызовут прямо пропорционального роста спроса на полеты внутри России.

С конца марта Россия существенно ограничила авиасообщение со всеми странами мира.

В среду, 15 апреля, президент Владимир Путин предложил финансово поддержать российские авиакомпании, пострадавшие от пандемии коронавируса. В частности, глава государства предложил выделить на эти цели 23 млрд руб.

Автор: Мария Лисицына
Теги: «Аэрофлот», авиабилеты
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