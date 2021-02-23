Еще один страховщик вышел из «Северного потока-2»

Госдеп США сообщил об отказе еще 15 компаний от участия в российско-европейском проекте «Северный поток-2». Одна из них — немецкая страховая фирма. Новый пакет санкций вступил в силу в январе этого года и касается страховщиков

Фото: J. Koehler / imago-images.de / Global Look Press

Немецкая страховая компания Munich Re отказалась от участия в проекте по строительству газовой трубы в Европу «Северный поток — 2», сообщает Reuters.

Ранее, 22 февраля, о выходе из проекта не менее 15 компаний говорил официальный представитель Госдепа Нед Прайс во время бриффинга. Издание «Der Tagesspiegel» сообщает также, что среди тех, кто отказался от сотрудничество по «Северному потоку — 2» оказалась и компания Bilfinger SE, а всего из проекта вышли 18 компаний.

РБК направил запрос в пресс службу Nord Stream 2, а также обратился за комментарием в Bilfinger SE и Munich Re Syndicate.

При этом 19 февраля Bloomberg сообщал, что администрация президента США Джо Байдена не будет включать в санкционный список немецкие предприятия, чтобы не вступать в конфронтацию с европейскими союзниками.