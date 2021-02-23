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Бизнес ,  
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Еще один страховщик вышел из «Северного потока-2»

Госдеп США сообщил об отказе еще 15 компаний от участия в российско-европейском проекте «Северный поток-2». Одна из них — немецкая страховая фирма. Новый пакет санкций вступил в силу в январе этого года и касается страховщиков
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Фото: J. Koehler / imago-images.de / Global Look Press
Фото: J. Koehler / imago-images.de / Global Look Press

Немецкая страховая компания Munich Re отказалась от участия в проекте по строительству газовой трубы в Европу «Северный поток — 2», сообщает Reuters.

Ранее, 22 февраля, о выходе из проекта не менее 15 компаний говорил официальный представитель Госдепа Нед Прайс во время бриффинга. Издание «Der Tagesspiegel» сообщает также, что среди тех, кто отказался от сотрудничество по «Северному потоку — 2» оказалась и компания Bilfinger SE, а всего из проекта вышли 18 компаний.

РБК направил запрос в пресс службу Nord Stream 2, а также обратился за комментарием в Bilfinger SE и Munich Re Syndicate.

При этом 19 февраля Bloomberg сообщал, что администрация президента США Джо Байдена не будет включать в санкционный список немецкие предприятия, чтобы не вступать в конфронтацию с европейскими союзниками.

Госдеп оценил эффективность санкций США против «Северного потока-2»
Политика
Нед Прайс

США ввели санкции против «Северного потока — 2» в декабре 2019 года.В том же месяце швейцарская компания Allseas вывела свои суда из зоны строительства газопровода. Строительные работы в итоге возобновились лишь через год.

В декабре 2020-го американский Конгресс согласовал новые санкции. Они касались тех предприятий, которые оказывают помощь в сертификации и страховании. Ограничения вступили в силу с 1 января этого года, и уже на следующий день от участия в проекте отказалась норвежская организация Det Norske Veritas, которая должна была заниматься проверкой трубопроводной системы. За ней последовала датская инжиниринговая консалтинговая компания Rambøll.

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22 февраля в санкционном списке оказались российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его собственник — компания «КВТ-РУС».

В самой Европе американские санкции в отношении «Северного потока — 2» подвергались критике. Канцлер ФРГ Ангела Меркель называла их неуместным средством и поддержала проект газопровода даже во время ситуации вокруг отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Президент США Эммануэль Макрон заявлял, что полностью разделяет такой подход Германии.

Автор
Евгений Науменко
Северный поток-2 газопровод Газпром санкции
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