СМИ сообщили о выходе датской компании из Nord Stream 2

2 января норвежская компания Det Norske Veritas (DNV) GL объявила, что не сможет выдать сертификат соответствия газопроводу «Северный поток-2», необходимый для начала его работы.

«DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе. Мы реализуем план по сворачиванию нашей поддержки по проверке проекта», — говорилось в заявлении компании.

«В соответствии с текущей ситуацией DNV GL не может выдать сертификат по завершении строительства трубопровода», — уточнили тогда в DNV GL.

Проект «Северный поток-2» предусматривает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая общей мощностью 55 млрд куб. м в год. По ним будет поставляться газ в Германию через морские территории России, Германии, Финляндии, Швеции и Дании. Газопровод должны были завершить еще к концу 2019 года. Однако строительству помешали санкции Вашингтона, который считает «Северный поток» угрозой энергобезопасности Европы. Российские и европейские власти со своей стороны заявляли, что США хотят таким образом навязать ЕС свой, более дорогой сжиженный газ.

28 декабря 2020 года Компания Nord Stream 2 объявила, что завершила укладку трубопровода в немецкой исключительной экономической зоне. Трубоукладочные работы велись на отрезке 2,6 км в немецких водах на глубине менее 30 м. «Мы завершили данные строительные работы», — сказали тогда в Nord Stream 2.

Датское энергетическое агентство 7 января заявило, что прокладка труб газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне Дании начнется 15 января.

29 декабря сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев вето президента Дональда Трампа, документ также поддержала палата представителей, проголосовав за него более чем двумя третями состава. Таким образом, несмотря на вето главы государства, бюджет считается одобренным. Документ включает положения об ужесточении санкций США против трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Под связанные с «Северным потоком-2» ограничения попали компании, предоставляющие страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства. Также меры коснутся организаций, которые предоставляют услуги для модернизации или установки сварочного оборудования на участвующих в строительстве судах, а также их модификации или установки дополнительного оборудования.