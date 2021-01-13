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Бизнес ,  
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СМИ сообщили о выходе датской компании из Nord Stream 2

Еще одна европейская компания отказалась от участия в завершении проекта газопровода «Северный поток-2» под давлением США
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Cтроительство газопровода «Северный поток-2»
Cтроительство газопровода «Северный поток-2» (Фото: Jens Buettner / dpa / AP)

Датская консалтинговая инжиниринговая компания Rambøll вышла из проекта строительства газопровода «Северный поток-2», сообщает издание Politiken.

По данным Politiken, это решение компания приняла из-за угрозы санкций США, она не примет участия в финальной стадии строительных работ.

«К сожалению, мы не будем это комментировать», — заявил изданию Мортен Пейк, директор по коммуникациям в Rambøll.

Норвежская компания отказалась сертифицировать «Северный поток-2»
Бизнес
Фото:Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

РБК направил запрос в пресс-службу проектной компании Nord Stream 2.

2 января норвежская компания Det Norske Veritas (DNV) GL объявила, что не сможет выдать сертификат соответствия газопроводу «Северный поток-2», необходимый для начала его работы.

«DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе. Мы реализуем план по сворачиванию нашей поддержки по проверке проекта», — говорилось в заявлении компании.

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«В соответствии с текущей ситуацией DNV GL не может выдать сертификат по завершении строительства трубопровода», — уточнили тогда в DNV GL.

Проект «Северный поток-2» предусматривает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая общей мощностью 55 млрд куб. м в год. По ним будет поставляться газ в Германию через морские территории России, Германии, Финляндии, Швеции и Дании. Газопровод должны были завершить еще к концу 2019 года. Однако строительству помешали санкции Вашингтона, который считает «Северный поток» угрозой энергобезопасности Европы. Российские и европейские власти со своей стороны заявляли, что США хотят таким образом навязать ЕС свой, более дорогой сжиженный газ.

Санкции США против «Северного потока-2» вступили в силу
Политика
Фото:Алексей Витвицкий / РИА Новости

28 декабря 2020 года Компания Nord Stream 2 объявила, что завершила укладку трубопровода в немецкой исключительной экономической зоне. Трубоукладочные работы велись на отрезке 2,6 км в немецких водах на глубине менее 30 м. «Мы завершили данные строительные работы», — сказали тогда в Nord Stream 2.

Датское энергетическое агентство 7 января заявило, что прокладка труб газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне Дании начнется 15 января.

29 декабря сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев вето президента Дональда Трампа, документ также поддержала палата представителей, проголосовав за него более чем двумя третями состава. Таким образом, несмотря на вето главы государства, бюджет считается одобренным. Документ включает положения об ужесточении санкций США против трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Под связанные с «Северным потоком-2» ограничения попали компании, предоставляющие страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства. Также меры коснутся организаций, которые предоставляют услуги для модернизации или установки сварочного оборудования на участвующих в строительстве судах, а также их модификации или установки дополнительного оборудования.

Автор
Владислав Гордеев
При участии
Людмила Подобедова
Северный поток-2 санкции газопровод
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