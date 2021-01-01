Санкции США против «Северного потока-2» вступили в силу

Сенат США вслед за палатой представителей преодолел вето Трампа и проголосовал за законопроект об оборонном бюджете на финансовый 2021 год, который предусматривает санкции против российского газопровода

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев вето президента Дональда Трампа, который ранее заблокировал его проект, сообщает Reuters. За документ проголосовали более двух третей членов верхней палаты.

29 декабря документ также поддержала палата представителей, проголосовав за него более чем двумя третями состава. Несмотря на вето главы государства, бюджет считается одобренным.

На прошлой неделе Трамп отказался подписать документ, заявив, что документ не включает «критически важных мер, необходимых для обеспечения национальной безопасности». Сам проект он назвал «подарком России и Китаю».

Документ предусматривает выделение $740,5 млрд на финансирование деятельности Пентагона. Помимо этого, он включает положения об ужесточении санкций США против трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Под связанные с «Северным потоком-2» ограничения попадут компании, предоставляющие страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства. Также меры коснутся организаций, которые предоставляют услуги для модернизации или установки сварочного оборудования на участвующих в строительстве судах, а также их модификации или установки дополнительного оборудования.