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Политика ,  
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Санкции США против «Северного потока-2» вступили в силу

Сенат США вслед за палатой представителей преодолел вето Трампа и проголосовал за законопроект об оборонном бюджете на финансовый 2021 год, который предусматривает санкции против российского газопровода
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев вето президента Дональда Трампа, который ранее заблокировал его проект, сообщает Reuters. За документ проголосовали более двух третей членов верхней палаты.

29 декабря документ также поддержала палата представителей, проголосовав за него более чем двумя третями состава. Несмотря на вето главы государства, бюджет считается одобренным.

На прошлой неделе Трамп отказался подписать документ, заявив, что документ не включает «критически важных мер, необходимых для обеспечения национальной безопасности». Сам проект он назвал «подарком России и Китаю».

Трамп отказался подписать документ с санкциями по «Северному потоку-2»
Политика
Дональд Трамп

Документ предусматривает выделение $740,5 млрд на финансирование деятельности Пентагона. Помимо этого, он включает положения об ужесточении санкций США против трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Под связанные с «Северным потоком-2» ограничения попадут компании, предоставляющие страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства. Также меры коснутся организаций, которые предоставляют услуги для модернизации или установки сварочного оборудования на участвующих в строительстве судах, а также их модификации или установки дополнительного оборудования.

Помимо этого оборонный бюджет предусматривает трехпроцентное повышение зарплат для военных, выделение военной помощи Украине на сумму $250 млн, подготовку военнослужащих в Восточной Европе, меры по сдерживанию Китая и запрет на снижение численности американских солдат ниже определенного уровня в Южной Корее и Германии.

Конгресс США оставил лазейку для обхода санкций против Nord Stream 2
Экономика
Фото:Alex Kraus / Bloomberg

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Критика Трампа была вызвана тем, что законодатели не внесли в проект пункт об отмене статьи 230 закона об этике в сфере коммуникаций, которая позволяет социальным сетям уходить от ответственности за публикации пользователей. Президент посчитал, что закон станет угрозой безопасности США и честному проведению выборов в стране.

23 декабря Reuters со ссылкой на трех чиновников американской администрации сообщил, что команда Трампа готовит новую порцию санкций, способных нанести «смертельный удар» по «Северному потоку». В Кремле после этого заявили, что новые ограничения способны осложнить завершение этого проекта, но и Россия, и Европа заинтересованы в его реализации.

В компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором строительства трубопровода, отмечали, что новые санкции окажут влияние на западных подрядчиков и инвесторов и напрямую затронут более 120 компаний более чем из 12 стран. В Еврокомиссии высказались против введения новых ограничений.

Автор
Наталия Анисимова
Сенат США Северный поток-2 оборонный бюджет санкции Дональд Трамп
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