Госдеп оценил эффективность санкций США против «Северного потока-2»

Нед Прайс (Фото: Andrew Harnik / AP)

Действующая администрация США, как и предыдущая, выступает против строительства газопровода «Северный поток — 2». Вашингтон считает принимаемые против него санкции работающими, заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

«Мы видим, что наша стратегия работает хорошо», — сказал он.

По его словам, американские власти опасаются, что газопровод даст России рычаг давления на партнеров США в Европе.

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