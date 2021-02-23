Политика , 23 фев, 02:18
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Госдеп оценил эффективность санкций США против «Северного потока-2»
Нед Прайс
Действующая администрация США, как и предыдущая, выступает против строительства газопровода «Северный поток — 2». Вашингтон считает принимаемые против него санкции работающими, заявил представитель Госдепа Нед Прайс.
«Мы видим, что наша стратегия работает хорошо», — сказал он.
По его словам, американские власти опасаются, что газопровод даст России рычаг давления на партнеров США в Европе.
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