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Меркель назвала неуместными санкции США против «Северного потока-2»

Берлин надеется на то, что после прихода к власти в Вашингтоне новой администрации отношения США и Германии станут более конструктивными. Меркель напомнила, что санкции по «Северному потоку-2» Германия считает неуместными
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Фото: Дмитрий Ловецкий / AP
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

Экстерриториальные санкции США против газопровода «Северный поток-2» являются неуместным средством. Об этом на пресс-конференции заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает Finanzen.

Меркель выразила надежду на то, что смена администрации в США приведет к установлению более конструктивных отношений между Вашингтоном и Берлином. Это, по словам Меркель, видно уже по тому, какие первые указы подписал президента Джо Байден сразу же после инаугурации.

«Но тогда мы также должны говорить о том, какие экономические отношения в газовой сфере с Россией приемлемы, а какие нет. Дело не в том, что между США и Россией вообще нет торговых отношений, например в нефтяной сфере. Нужно обсудить, хотят ли они вообще торговать с Россией в газовой сфере и какой уровень зависимости будет приемлемым. Я считаю эти экстерриториальные санкции, в любом случае, средством, которое неуместно», — сказала Меркель.

Блинкен сообщил о планах Байдена насчет «Северного потока-2»
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Джо Байден

Кандидат на пост госсекретаря США в администрации Джозефа Байдена Энтони Блинкен во время слушаний в комитете по иностранным делам сената конгресса заявил, что команда Байдена продолжит предпринимать все усилия для того, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток-2». «Избранный президент полностью согласен с вами, что «Северный поток-2» — это плохая идея», — сказал Блинкен, обращаясь к одному из сенаторов, и добавил, что Байден хотел бы использовать «все средства убеждения, которые у нас есть».

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В 2019 году угроза санкций США в отношении подрядчиков проекта «Северный поток-2» вынудила прервать строительство газопровода по дну Балтийского моря. В декабре строительство возобновилось с участием российского судна-трубоукладчика «Фортуна». 19 января под санкции попало и оно.

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Германия неоднократно выступала за продолжение реализации проекта «Северный поток-2», в котором участвуют и немецкие компании. В январе стало известно, что в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания по инициативе местных властей создан специальный экологический фонд, который может оказать поддержку строительству трубопровода. Он возьмет санкционные риски на себя: с юридической точки зрения немецкие компании, участвующие в проекте, будут предоставлять услуги этому фонду, и уже он — российской стороне.

Авторы
Владислав Гордеев, Георгий Тадтаев
Ангела Меркель Северный поток 2
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