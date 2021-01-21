Меркель назвала неуместными санкции США против «Северного потока-2»

Берлин надеется на то, что после прихода к власти в Вашингтоне новой администрации отношения США и Германии станут более конструктивными. Меркель напомнила, что санкции по «Северному потоку-2» Германия считает неуместными

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Экстерриториальные санкции США против газопровода «Северный поток-2» являются неуместным средством. Об этом на пресс-конференции заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает Finanzen.

Меркель выразила надежду на то, что смена администрации в США приведет к установлению более конструктивных отношений между Вашингтоном и Берлином. Это, по словам Меркель, видно уже по тому, какие первые указы подписал президента Джо Байден сразу же после инаугурации.

«Но тогда мы также должны говорить о том, какие экономические отношения в газовой сфере с Россией приемлемы, а какие нет. Дело не в том, что между США и Россией вообще нет торговых отношений, например в нефтяной сфере. Нужно обсудить, хотят ли они вообще торговать с Россией в газовой сфере и какой уровень зависимости будет приемлемым. Я считаю эти экстерриториальные санкции, в любом случае, средством, которое неуместно», — сказала Меркель.

Кандидат на пост госсекретаря США в администрации Джозефа Байдена Энтони Блинкен во время слушаний в комитете по иностранным делам сената конгресса заявил, что команда Байдена продолжит предпринимать все усилия для того, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток-2». «Избранный президент полностью согласен с вами, что «Северный поток-2» — это плохая идея», — сказал Блинкен, обращаясь к одному из сенаторов, и добавил, что Байден хотел бы использовать «все средства убеждения, которые у нас есть».