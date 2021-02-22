США внесли строящую «Северный поток-2» баржу в новый санкционный список

Вид на судно-трубоукладчик «Фортуна» (Фото: Jens Büttner / dpa / ZB / Global Look Press)

США внесли российское судно-трубоукладчик «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток-2», и его собственника — компанию «КВТ-РУС» в еще один санкционный список, следует из сообщения на сайте американского Минфина.

Баржа и ее владелец попали под санкции в рамках закона о защите энергетической безопасности Европы (PEESA). 19 января в отношении «Фортуны» уже были введены ограничения, но в соответствии с законом CAATSA («О противостоянии противникам Америки посредством санкций»). Их применила предыдущая американская администрация во главе с Дональдом Трампом.

Закон PEESA был принят в декабре 2019 года. В октябре 2020-го Госдепартамент США выпустил разъяснения о формулировке про санкции для иностранных лиц и компаний, «предоставивших суда для строительства проекта». Ранее под нее попадали только компании, непосредственно предоставившие суда для строительства газопровода, например, Allseas, чьи суда прекратили работу в 2020-м после принятия санкций. Теперь же наказуемой деятельностью стала и работа компаний, предоставляющих таким судам различные услуги, в том числе модернизацию или допоборудование, либо же оплачивающие подобные работы

РБК направил запрос в Nord Stream 2 AG.