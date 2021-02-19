СМИ узнали об отказе США от санкций против компаний ФРГ по Nord Stream 2

США решили не вводить санкции против немецких компаний, связанных с «Северным потоком-2», узнал Bloomberg. По его данным, администрация Байдена, несмотря на желание остановить проект, стремится избежать конфронтации с Германией

Фото: Jens Büttner / DPA / ТАСС

США не включат немецкие компании в список санкций, связанных со строительством газопровода «Северный поток-2». Об этом со ссылкой на источники сообщил Bloomberg.

Таким образом администрация президента США Джо Байдена стремится остановить проект, в то же время не вступая в конфронтацию «с близким европейским союзником», пояснили собеседники агентства.

По информации Bloomberg, доклад по «Северному потоку-2» может быть опубликован в пятницу, 19 февраля. Ожидается, что в нем будет упоминаться «лишь небольшое количество организаций, связанных с Россией», говорится в статье.

По словам источников агентства, администрация бывшего президента США Дональда Трампа в последние недели работы готовилась ввести санкции против немецких компаний, однако ей не хватило времени. В частности, под ограничения мог попасть исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, сообщили источники.