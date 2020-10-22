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Авиакомпании попросили у Мишустина ₽50 млрд субсидий из-за коронавируса

Авиакомпании обратились к премьеру с просьбой дополнительно выделить ₽50 млрд субсидий из-за убытков на фоне коронавируса. Власти весной одобрили им субсидии на ₽23,4 млрд, но перевозчики получили лишь половину этой суммы
«Аэрофлот» AFLT ₽58,42 +0,03% Купить
Фото:Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Авиакомпании обратились в правительство с просьбой предоставить дополнительные субсидии в размере 50 млрд руб. на поддержание их работы из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в письме главы Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимира Тасуна, направленном премьеру Михаилу Мишустину 8 октября. В АЭВТ входят все крупнейшие авиакомпании, включая «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair.

Суть письма РБК пересказал источник в одном из профильных ведомств и подтвердил источник в другом профильном ведомстве.

В пресс-службе правительства подтвердили получение письма Тасуна, оно было перенаправлено в Росавиацию и Минтранс. Представитель Минтранса сказал, что это обращение пока на рассмотрении, поэтому его комментировать преждевременно. Представитель Росавиация отказался от комментариев.

РБК направил запросы в АЭВТ, «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair.

Как авиакомпании обосновывают свою просьбу

Один из собеседников РБК говорит, что сейчас начинается низкий и крайне сложный для рынка зимний сезон, поэтому компании просят предоставить им новые субсидии на 50 млрд руб. — около 30 млрд руб. в четвертом квартале 2020 года и 20 млрд руб. в первом квартале 2021 года. Откуда правительство может взять эти деньги, источники РБК не уточняют.

Без полного возобновления международного авиасообщения пассажиропоток с середины октября упадет почти в два раза по сравнению с прошлым годом, а сезонные убытки компаний «значительно превысят» потери аналогичных периодов прошлых лет, говорит топ-менеджер одной из авиакомпаний. По его словам, это может привести к банкротствам. О таких рисках говорил и генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев. За восемь месяцев 2020 года компании перевезли в два раза меньше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года (43,9 млн против 86,3 млн человек).

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Кроме того, большинство компаний несут убытки из-за отсутствия в их маршрутной сети рейсов в СНГ. Несмотря на разрешение полетов в Белоруссию, Казахстан и Киргизию, туда может летать только «Аэрофлот»: правительство устанавливало ограничения на полеты в эти страны до одного раза в неделю. Ранее президент Utair Павел Пермяков обращался в АЭВТ с просьбой прояснить механизм утверждения перевозчика для выполнения таких перелетов.

Убыток российских авиакомпаний в первом полугодии превысил ₽120 млрд
Бизнес
Фото:Сергей Коньков / ТАСС

По итогам первого полугодия 2020 года российские авиакомпании получили убыток от продаж в размере 121 млрд руб. Старший эксперт по авиации консалтинговой компании Bain & Company Сергей Зайцев предполагал, что убыток компаний по итогам в 2020 года может составить 270–330 млрд руб. Кроме того, с января 2021 года прекращает действовать льготная ставка на перелеты через Москву (НДС повысится с 10% до 20%), что грозит перевозчикам дополнительными расходами в 30 млрд руб. ежегодно.

Как правительство поддерживает отрасль

В мае вышло постановление правительства, которое предполагает выделение 23,4 млрд руб. на возмещение убытков авиакомпаний, связанных с распространением коронавируса. Компенсации выплачивались с февраля по июнь, из расчета 365 руб. за каждого «потерянного» из-за пандемии пассажира по сравнению с 2019 годом. Но в результате из всей этой суммы авиакомпании получили только 11,7 млрд руб., из них больше половины (7,89 млрд руб.) — группа «Аэрофлот».

Компаниям до сих пор не удалось получить всей суммы компенсаций в рамках майского постановления. «Последние транши, которые получили авиакомпании [в рамках этого постановления], были за июнь 2020 года», — рассказал РБК источник в одной из крупнейших авиакомпаний. Это связано с тем, что летом пассажиропоток российских авиакомпаний начал восстанавливаться.

Росавиация предлагала продлить выплаты компенсаций по майскому постановлению правительства до сентября и увеличить размер компенсаций, но пока не принято решение по этому вопросу. «Во-первых, должен сказать, что те суммы, которые выделялись на 2020 год, пока еще не выбраны нашими авиаторами. Предусматривается, что они могут подавать заявки на эту субсидию поэтапно, собственно говоря, они этим сейчас и занимаются», — говорил министр транспорта Евгений Дитрих 14 октября. Он тогда отметил, что правила предоставления субсидий будут изменены, и итоговый объем субсидий увеличится с 24,3 млрд до 30 млрд руб. Однако министр подчеркнул, что правительство не предполагает дополнительных мер поддержки компаний.

Самую крупную поддержку от государства получила группа «Аэрофлот». Помимо субсидий на 7,89 млрд руб. из-за потери пассажиров правительство направит на докапитализацию группы около 50 млрд руб. из ФНБ в рамках вторичного размещения ее акций на бирже (SPO). Это позволит государству сохранить контроль в компании — всего в рамках SPO будет привлечено не менее 80 млрд руб.

Несмотря на такие масштабные меры господдержки, глава Сбербанка (крупнейший кредитор «Аэрофлота») Герман Греф 22 сентября заявил, что группа «с большим трудом» обслуживает свои долги перед этим банком из-за пандемии коронавируса. На следующий день официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин назвал заявление Грефа «фигурой речи», но признал, что авиационная отрасль испытывает дефицит ликвидности. «Мы точно и своевременно выполняем все обязательства в рамках подписанных кредитных соглашений», — добавил он.

Греф заявил о трудностях «Аэрофлота» с обслуживанием долгов
Бизнес
Фото:Марина Лысцева / ТАСС


Несколько других авиакомпаний смогли договориться с госбанками о реструктуризации своих кредитов и лизинговых платежей. Например, Utair добилась лизинговых каникул от «ВТБ-Лизинга», а «Уральские авиалинии» — льготного кредита от Сбербанка в размере 3 млрд руб. Авиакомпании также получили возможность отсрочки по выплатам налогов и страховых взносов.

Автор
Мария Кокорева
авиакомпания перелеты субсидии «Аэрофлот»
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