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Бизнес ,  
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Убыток российских авиакомпаний в первом полугодии превысил ₽120 млрд

Операционный убыток крупнейших российских авиакомпаний в первом полугодии 2020 года составил 121 млрд руб. Основные причины — снижение перевозок из-за коронавируса и рост курса валют, к которым привязаны лизинговые платежи
Аэрофлот AFLT ₽81,7 -0,54% Купить
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

35 крупнейших российских пассажирских авиакомпаний, на которые приходится более 99% перелетов, по итогам первого полугодия 2020 года получили убыток от продаж (операционный убыток) в размере 121 млрд руб. Об этом РБК сообщил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, в нее входят крупнейшие российские авиакомпании) Борис Шокуров.

По словам Шокурова, эта цифра посчитана на основе статистической отчетности компаний. Ранее АЭВТ прогнозировала, что потери российских авиакомпаний за первое полугодие составят лишь 70 млрд руб.

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Фото: Виктор Борзых / Global Look Press

Однако только у «Аэрофлота», на который приходится 42% российского авиарынка (по количеству перевезенных пассажиров), убыток от продаж в январе—июне 2020 года составил 70,33 млрд руб., следует из отчета компании по РСБУ.

Основные причины таких убытков — снижение объема перевозок на фоне коронавируса и рост курса валют, к которым привязан главным образом лизинг самолетов, а также увеличение цен на керосин, перечисляет ТАСС со ссылкой на АЭВТ. «При этом тарифы авиакомпаний на самых востребованных маршрутах за этот период снизились примерно на 30%», — утверждают в ассоциации.

По итогам первого полугодия 2020 года российские и иностранные авиакомпании перевезли 30,7 млн пассажиров в России, что вдвое меньше, чем было годом ранее (66,2 млн человек). Основное падение пришлось на второй квартал, когда были прекращены полеты за рубеж и сильно сокращены внутрироссийские перевозки из-за коронавируса — число пассажиров снизилось с 38,1 млн (из них половина летала в другие страны) до 4,6 млн. У «Аэрофлота» падение было еще сильнее — с 15,4 млн до 1,7 млн пассажиров. «Во втором квартале 2020 года, прежде всего в апреле и мае, большая часть флота группы «Аэрофлот» была остановлена на фоне карантинных ограничений, а воздушные суда, которые поднимались в небо, значительно снизили суточный налет», — отмечал заместитель гендиректора по коммерции и финансам «Аэрофлота» Андрей Чиханчин.

«В условиях почти полного отсутствия доходов от пассажирских перевозок потребовались нестандартные решения», — добавлял Чиханчин. Так, «Аэрофлот» переориентировал несколько пассажирских самолетов под грузовые перевозки, это принесло группе выручку в размере 3,55 млрд руб. При этом общая выручка группы в первом полугодии сократилась вдвое — с 311,44 млрд до 149,35 млрд руб.

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