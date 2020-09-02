Убыток российских авиакомпаний в первом полугодии превысил ₽120 млрд

Операционный убыток крупнейших российских авиакомпаний в первом полугодии 2020 года составил 121 млрд руб. Основные причины — снижение перевозок из-за коронавируса и рост курса валют, к которым привязаны лизинговые платежи

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

35 крупнейших российских пассажирских авиакомпаний, на которые приходится более 99% перелетов, по итогам первого полугодия 2020 года получили убыток от продаж (операционный убыток) в размере 121 млрд руб. Об этом РБК сообщил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, в нее входят крупнейшие российские авиакомпании) Борис Шокуров.

По словам Шокурова, эта цифра посчитана на основе статистической отчетности компаний. Ранее АЭВТ прогнозировала, что потери российских авиакомпаний за первое полугодие составят лишь 70 млрд руб.

Однако только у «Аэрофлота», на который приходится 42% российского авиарынка (по количеству перевезенных пассажиров), убыток от продаж в январе—июне 2020 года составил 70,33 млрд руб., следует из отчета компании по РСБУ.

Основные причины таких убытков — снижение объема перевозок на фоне коронавируса и рост курса валют, к которым привязан главным образом лизинг самолетов, а также увеличение цен на керосин, перечисляет ТАСС со ссылкой на АЭВТ. «При этом тарифы авиакомпаний на самых востребованных маршрутах за этот период снизились примерно на 30%», — утверждают в ассоциации.