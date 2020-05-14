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Пандемия коронавируса ,  
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Кабмин выделил ₽23,4 млрд на поддержку российских авиакомпаний

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 23,4 млрд руб. для российских авиакомпаний, пострадавших из-за пандемии корпонавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

«Отечественные авиакомпании получат 23,4 млрд рублей на возмещение убытков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Такое постановление утвердило правительство», — говорится в сообщении.

Оказать поддержку авиаперевозчикам поручил президент России Владимир Путин. Накануне он провел совещание по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.

Авиакомпании напомнили Мишустину о компенсации расходов на топливо
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Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

В документе отмечается, что субсидии предназначены для выплаты зарплат авиационному персоналу (не менее 60% от общего объема субсидии), лизинговых платеже (не более 30% от общего объема), оплаты стоянки воздушных судов (не более 10% от общего объема), а также на операционную деятельность и содержание имущества.

Чтобы получить субсидию, необходимо, чтобы компания предоставила в Росавиацию заявление с необходимым пакетом документов. Итоговое решение будет принято в течение 20 рабочих дней после поступления заявления.

Отмечается, что при разработке постановления были проведены активные консультации с участниками рынка.

На фоне пандемии коронавируса Россия практически полностью приостановила международное авиасообщение. Осуществляются только грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы.

В конце марта правительство выделило 1,5 млрд руб. на субсидии авиакомпаниям для вывоза россиян из зарубежных стран. 

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Источник: JHU
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Теги: правительство России, авиакомпании, субсидии
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