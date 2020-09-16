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Правительство возьмет деньги на дополнительную эмиссию «Аэрофлота» из ФНБ

Правительство решило потратить деньги на докапитализацию «Аэрофлота» из ФНБ. Ранее совет директоров авиакомпании одобрил выпуск 1,7 млрд акций, такой пакет стоит более 140 млрд руб. на бирже
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Правительство, чтобы докапитализировать «Аэрофлот» за счет дополнительной эмиссии акций, намерено использовать средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом журналистам сообщил министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент РБК.

Власти одобрили эмиссию акций «Аэрофлота» при условии, что контроль в компании останется у государства, 27 июля. Сейчас держатель пакета — Росимущество, у него 51,17%. Еще 3,5% «Аэрофлота» — у госкорпорации «Ростех», 5,1% принадлежит физлицам, 0,1% — менеджменту компании, еще 4,3% — казначейский пакет, 35,7% — у институциональных инвесторов.

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Фото:Марина Лысцева / ТАСС

«Мы планируем сохранить свою долю как минимум на том уровне, который у нас есть. Планируем в первую очередь посмотреть, как рынок отреагирует на допэмиссию, насколько будут готовы инвесторы участвовать в этой допэмиссии, и, соответственно, тоже разместим необходимый объем нашего ресурса», — поделился планами Силуанов.

О том, что правительство планирует докапитализировать пострадавший в кризис «Аэрофлот», проведя дополнительную эмиссию акций, сообщило агентство Reuters. По его данным, перевозчик готовился произвести эмиссию на сумму около 80 млрд руб. Государство, как сообщало агентство, может купить акции на 50 млрд руб., а остальные — ВТБ и Российский фонд прямых инвестиций — в равных пропорциях. На фоне сообщений о возможной эмиссии акции «Аэрофлота» 17 июня упали на 5,13%, до 85 руб. 15 сентября совет директоров авиакомпании одобрил размещение 1,7 млрд акций. 16 сентября такой пакет на Московской бирже стоит 140,6 млрд руб., капитализация «Аэрофлота» составляет 91 млрд руб.

В августе стало известно, что в первом полугодии группа «Аэрофлот» нарастила чистый убыток в 6,6 раза, до 58,3 млрд руб. Второй квартал компания завершила с убытком в 35,8 млрд. У одноименной авиакомпании «Аэрофлот», на которую приходится 42% российского авиарынка по количеству перевезенных пассажиров, убыток от продаж в январе—июне 2020 года составил 70,33 млрд руб.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

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Отрасль столкнулась с колоссальными убытками после приостановки международного авиасообщения в конце марта. По оценкам экспертов, потери составили более 120 млрд руб. в первом полугодии.

На поддержку авиакомпаний правительство выделило 23,4 млрд руб., чтобы компенсировать падение перевозок вплоть до июля. Выплата компенсаций производилась с учетом того, сколько каждая авиакомпания потеряла пассажиров по сравнению с прошлым годом. Заявки на выплаты, согласно правилам, нужно было подавать ежемесячно. Но «Аэрофлот» единственный получил все выплаты сразу — 7,89 млрд руб. Причины в Росавиации и Минтрансе не назвали.

Авторы
Юлия Старостина, Мария Кокорева
«Аэрофлот» эмиссия
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