Правительство возьмет деньги на дополнительную эмиссию «Аэрофлота» из ФНБ

Правительство решило потратить деньги на докапитализацию «Аэрофлота» из ФНБ. Ранее совет директоров авиакомпании одобрил выпуск 1,7 млрд акций, такой пакет стоит более 140 млрд руб. на бирже

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Правительство, чтобы докапитализировать «Аэрофлот» за счет дополнительной эмиссии акций, намерено использовать средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом журналистам сообщил министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент РБК.

Власти одобрили эмиссию акций «Аэрофлота» при условии, что контроль в компании останется у государства, 27 июля. Сейчас держатель пакета — Росимущество, у него 51,17%. Еще 3,5% «Аэрофлота» — у госкорпорации «Ростех», 5,1% принадлежит физлицам, 0,1% — менеджменту компании, еще 4,3% — казначейский пакет, 35,7% — у институциональных инвесторов.

«Мы планируем сохранить свою долю как минимум на том уровне, который у нас есть. Планируем в первую очередь посмотреть, как рынок отреагирует на допэмиссию, насколько будут готовы инвесторы участвовать в этой допэмиссии, и, соответственно, тоже разместим необходимый объем нашего ресурса», — поделился планами Силуанов.

О том, что правительство планирует докапитализировать пострадавший в кризис «Аэрофлот», проведя дополнительную эмиссию акций, сообщило агентство Reuters. По его данным, перевозчик готовился произвести эмиссию на сумму около 80 млрд руб. Государство, как сообщало агентство, может купить акции на 50 млрд руб., а остальные — ВТБ и Российский фонд прямых инвестиций — в равных пропорциях. На фоне сообщений о возможной эмиссии акции «Аэрофлота» 17 июня упали на 5,13%, до 85 руб. 15 сентября совет директоров авиакомпании одобрил размещение 1,7 млрд акций. 16 сентября такой пакет на Московской бирже стоит 140,6 млрд руб., капитализация «Аэрофлота» составляет 91 млрд руб.