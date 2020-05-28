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«Уральские авиалинии» получили кредит Сбербанка после жалобы властям

Сбербанк одобрил «Уральским авиалиниям» льготный кредит на 3 млрд руб. Ранее полпред президента в УрФО Николай Цуканов заявил о близости авиакомпании к банкротству
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Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

«Уральские авиалинии» подписали со Сбербанком соглашение о льготном кредите на пополнение оборотных средств. Сумма кредита — 3 млрд руб., рассказал РБК генеральный директор и крупнейший совладелец перевозчика Сергей Скуратов.

«Авиакомпания «Уральские авиалинии» является стратегическим партнером Сбербанка. Мы всегда поддерживали ее деятельность и готовы продолжать это делать в дальнейшем», — передал РБК через представителя заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Первый транш по кредитной линии авиакомпания получила уже в четверг, 28 мая. «Уральские авиалинии» стали первой компанией, кому перечислены средства в рамках постановления правительства о правилах предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году системообразующим организациям на пополнение оборотных средств, уточняет пресс-служба перевозчика. Это постановление было подписано в конце апреля, срок кредита авиакомпании — 12 месяцев.

Полпред президента заявил о близости «Уральских авиалиний» к банкротству
Бизнес
Фото: Paul Hanna / Reuters

Кроме того, предусмотрено продление действующей кредитной линии до сентября 2023 года, сообщила пресс-служба компании, не уточнив деталей. В 2017 году Сбербанк открыл ей кредитную линию до октября 2020 года с максимальным размером обязательств в 4,6 млрд руб. «Помимо льготного кредита, мы продлили срок действия подписанной ранее кредитной линии еще на три года, до октября 2023 года, подтвердив тем самым намерения банка и компании продолжить сотрудничество на долгосрочной основе», — добавил Попов.

В начале мая полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов заявил, что «Уральские авиалинии» из-за прекращения полетов за рубеж находятся «на грани банкротства». Он тогда рассказывал, что Скуратов обратился к нему за помощью, пожаловавшись на невозможность получить кредиты ни в Сбербанке, ни в ВТБ. «Поэтому [важно] обратиться в правительство и принять общие меры по поддержке [авиакомпаний]. Предоставить, где нужно, гарантии государства для получения кредитов, открыть лимиты финансирования, которые были определены», — говорил чиновник.

В «Уральских авиалиниях» заявили о планах повысить объем перевозок с июня
Бизнес
Фото: ural_airlines / VK

«В этот кризис банки выразили опасения и приостановили кредитование, я думаю, многих авиакомпаний, не только «Уральских авиалиний». Наверное, это нормально. Нужно было осмотреться, понять ситуацию, кредитоспособность своих клиентов», — говорит теперь Скуратов. «Но этот период заканчивается, мы очень неплохо завершили переговоры по открытию кредитной линии со Сбербанком. В итоге мы подписали кредитный договор, достаточно успешный», — сказал он РБК.

В начале мая Попов говорил, что «Уральские авиалинии» обратились за финансированием в апреле и банк прорабатывал несколько вариантов финансирования. В пресс-службе ВТБ заявляли, что готовы рассматривать варианты поддержки.

Автор: Мария Кокорева
Теги: Сбербанк, «Уральские авиалинии»
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