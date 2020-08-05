Глава «Аэрофлота» допустил волну банкротств авиакомпаний осенью

Еще до пандемии коронавируса на авиарынке был переизбыток кресел, заявил глава «Аэрофлота» Виталий Савельев. Авиакомпании начинают «бороться за пассажира» и демпинговать, что может привести их к «печальному результату», отметил он

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

На фоне пандемии коронавируса рынок авиаперевозок упал вполовину, осложнив ситуацию с и так избыточным предложением, поэтому российским авиакомпаниям осенью может грозить банкротство, заявил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в интервью ТАСС.

«Не исключаю банкротств российских авиакомпаний осенью. Сегодня из ста отечественных компаний, имеющих лицензии, на рынке реально работают 48. Есть очень сильные игроки, <...> есть и другие достойные соперники. Так вот, на первую двадцатку приходится почти 97% перевозок. Но и оставшиеся ведь кого-то возят. И здесь возникает коллизия. По оценке экспертов, еще в 2019 году, до кризиса, избыточное предложение кресел на рынке составляло 12–14%. А что происходит сейчас, когда рынок упал вполовину?» — заявил Савельев.

Поскольку «никто пока не остановился», компании начинают «бороться за пассажира всеми способами» и демпинговать, отметил он.

«Это радость для тех, кто летит, но горе для тех, кто возит. Результат для авиакомпаний может оказаться печальным. Надо очень грамотно и осторожно действовать», — предупредил Савельев.