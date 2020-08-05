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Бизнес ,  
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Глава «Аэрофлота» допустил волну банкротств авиакомпаний осенью

Еще до пандемии коронавируса на авиарынке был переизбыток кресел, заявил глава «Аэрофлота» Виталий Савельев. Авиакомпании начинают «бороться за пассажира» и демпинговать, что может привести их к «печальному результату», отметил он
Аэрофлот AFLT ₽81,3 -0,95% Купить
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

На фоне пандемии коронавируса рынок авиаперевозок упал вполовину, осложнив ситуацию с и так избыточным предложением, поэтому российским авиакомпаниям осенью может грозить банкротство, заявил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в интервью ТАСС.

«Не исключаю банкротств российских авиакомпаний осенью. Сегодня из ста отечественных компаний, имеющих лицензии, на рынке реально работают 48. Есть очень сильные игроки, <...> есть и другие достойные соперники. Так вот, на первую двадцатку приходится почти 97% перевозок. Но и оставшиеся ведь кого-то возят. И здесь возникает коллизия. По оценке экспертов, еще в 2019 году, до кризиса, избыточное предложение кресел на рынке составляло 12–14%. А что происходит сейчас, когда рынок упал вполовину?» — заявил Савельев.

Поскольку «никто пока не остановился», компании начинают «бороться за пассажира всеми способами» и демпинговать, отметил он.

«Это радость для тех, кто летит, но горе для тех, кто возит. Результат для авиакомпаний может оказаться печальным. Надо очень грамотно и осторожно действовать», — предупредил Савельев.

Чистый убыток «Аэрофлота» за первое полугодие вырос в три раза
Бизнес
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Из-за пандемии в конце марта Россия приостановила международные регулярные и чартерные рейсы, исключение коснулось лишь вывоза россиян, оказавшихся за границей, и возращения иностранцев на родину.

Еще до полного закрытия рейсов авиакомпании несли убытки в размере до 500 млн руб. в сутки, поскольку из России их самолеты летали пустыми. Из-за отмены международных полетов на фоне пандемии перевозчики потеряют до 360 млрд руб. с февраля по сентябрь 2020 года, подсчитали эксперты Bain & Company.

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В начале апреля правительство утвердило список пострадавших от последствий эпидемии коронавируса отраслей, в который вошли и авиаперевозки. По поручению правительства государство выделит российским авиакомпаниям 23,4 млрд руб. прямой финансовой помощи, для них также предусмотрена отсрочка по уплате налогов.

Частично запрет на международное авиасообщение российские власти сняли лишь через четыре месяца. Первые полеты в августе за рубеж будут выполняться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Великобританию, Танзанию и Турцию, в будущем этот список планируют расширить.

Автор: Виктория Полякова
Теги: «Аэрофлот»
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