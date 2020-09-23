«Аэрофлот» счел фигурой речи заявление Грефа о трудностях с долгами

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 76,35 (+0,08) Инвестиции, 12:47
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 89,25 (-0,23) Инвестиции, 12:47
Навальный сообщил о своих планах после выписки Общество, 13:07 Вице-премьер назвал пострадавшие из-за новых налогов нефтяные компании Бизнес, 13:07 ВТБ зафиксировал сокращение поездок москвичей на такси в 1,5 раза Общество, 13:00 Охрана труда на производстве и уроки пандемии: разбор работающих решений Pro, 13:00 В оперштабе заявили об отсутствии решений о возобновлении рейсов в Грецию Общество, 12:55 Футболист «Барселоны» перешел в «Вулверхэмптон» за €30 млн Спорт, 12:51 Российский фрегат столкнулся с торговым судном у берегов Дании Общество, 12:46 Песков заявил о неточностях в статье о «версии Путина» про отравление Политика, 12:45 Автомобиль с характером: Mercedes-Benz GLE купе РБК и Mercedes-Benz, 12:44 Тиньков назвал свой главный проект после сделки с «Яндексом» Бизнес, 12:43 Агаларовы взяли личные кредиты на спасение бизнеса Бизнес, 12:42 Латушко призвал к акции неповиновения после инаугурации Лукашенко Политика, 12:39 Гоша Рубчинский и ГМИИ им. Пушкина представили новую совместную коллекцию Стиль, 12:36 Кремль ответил на вопрос о «закрытой» инаугурации Лукашенко Политика, 12:36
Бизнес ,  
0 

«Аэрофлот» счел фигурой речи заявление Грефа о трудностях с долгами

Заявление главы Сбербанка Германа Грефа о трудностях «Аэрофлота» с обслуживанием долга — это фигура речи, сказал представитель авиакомпании. По его словам, группа своевременно выполняет все обязательства по кредитам
Аэрофлот AFLT ₽77,26 -0,69% Купить
Сбербанк SBER ₽230,55 +0,29% Купить
Фото:Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Сложности «Аэрофлота» с обслуживанием долга, о которых накануне заявил глава Сбербанка Герман Греф, «конечно, фигура речи», хотя авиационная отрасль испытывает известный дефицит ликвидности. Об этом РБК сказал официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин.

«Мы точно и своевременно выполняем все обязательства в рамках подписанных кредитных соглашений», — добавил Демин.

Греф заявил о трудностях «Аэрофлота» с обслуживанием долгов
Бизнес
Фото:Марина Лысцева / ТАСС

Греф в интервью телеканалу «Россия 24», вышедшем во вторник, 22 сентября, заявил, что «Аэрофлот» «с большим трудом» обслуживает свои долги перед Сбербанком, одним из своих крупнейших кредиторов, из-за пандемии коронавируса. «Аэрофлот» — прекрасная компания, очевидно, что переживет эту тяжелую ситуацию, но пока, конечно, они с большим трудом обслуживают все свои долги», — сказал тогда он. Глава банка подчеркнул, что пандемия негативно повлияла не только на малые предприятия, но и на компании из 11 наиболее пострадавших отраслей экономики. У ряда заемщиков, по его словам, «очень непростая ситуация».

«Мы разделяем оценку руководителя Сбербанка ситуации в мировой авиационной отрасли. Она объективно очень тяжелая», — признал Демин.

«Аэрофлот» не раскрывает общий размер кредитов, привлеченных в Сбербанке. Но в первом полугодии 2020 года группа получила от банка транши на общую сумму 21 млрд руб. в рамках кредитных линий, следует из ее отчетности за первое полугодие. В июле—августе авиакомпания привлекла дополнительные кредиты на общую сумму 6,165 млрд руб. В итоге с начала года она заняла в банке более 27 млрд руб.

Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы «Аэрофлота» на 30 июня — 64,4 млрд руб., это вчетверо больше, чем было годом ранее (15,8 млрд руб.). Таким образом, Сбербанк — один из крупнейших кредиторов группы. К тому же в августе банк согласился предоставить ей новую невозобновляемую кредитную линию на 39 млрд руб. под госгарантию, но о привлечении траншей в рамках этой линии не сообщалось.

Читайте на РБК Pro
Джулиан Биркиншоу — РБК Pro: «Увольте сотрудников, играющих в политику» Как работать с пожилыми сотрудниками Доначисление налогов может закончиться тюрьмой. Как этого избежать Как руководителю найти время на отпуск

Чистый убыток «Аэрофлота» в истекшем первом полугодии составил 58,27 млрд руб., увеличившись в 6,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщала компания. Выручка снизилась на 52%, до 149,35 млрд руб. За январь—август группа перевезла в два раза меньше пассажиров, чем за тот же период годом ранее, — 19,6 млн. Основные причины — приостановки полетов за рубеж, а также карантин для приезжающих в несколько российских регионов, введенный для борьбы с распространением коронавируса.

21 сентября «Аэрофлот» объявил о начале допэмиссии по открытой подписке до 1,7 млрд акций для «повышения ликвидности и финансовой устойчивости группы, а также на поддержку восстановления операционной деятельности до докризисного уровня».

После заявления Грефа 22 сентября акции «Аэрофлота» на Московской бирже упали почти на 3%, но к концу торгов немного скорректировались. По данным на 11:58 мск 23 сентября, они подешевели еще на 0,82%, капитализация составила 85,7 млрд руб.

Автор
Тимофей Дзядко
Материалы по теме
Греф заявил о трудностях «Аэрофлота» с обслуживанием долгов
Бизнес
Количество пассажиров группы «Аэрофлот» в августе сократилось на 40%
Бизнес
«Аэрофлот» назвал даты возобновления рейсов в Бишкек, Минск и Нур-Султан
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter