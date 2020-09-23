«Аэрофлот» счел фигурой речи заявление Грефа о трудностях с долгами

Заявление главы Сбербанка Германа Грефа о трудностях «Аэрофлота» с обслуживанием долга — это фигура речи, сказал представитель авиакомпании. По его словам, группа своевременно выполняет все обязательства по кредитам

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Сложности «Аэрофлота» с обслуживанием долга, о которых накануне заявил глава Сбербанка Герман Греф, «конечно, фигура речи», хотя авиационная отрасль испытывает известный дефицит ликвидности. Об этом РБК сказал официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин.

«Мы точно и своевременно выполняем все обязательства в рамках подписанных кредитных соглашений», — добавил Демин.

Греф в интервью телеканалу «Россия 24», вышедшем во вторник, 22 сентября, заявил, что «Аэрофлот» «с большим трудом» обслуживает свои долги перед Сбербанком, одним из своих крупнейших кредиторов, из-за пандемии коронавируса. «Аэрофлот» — прекрасная компания, очевидно, что переживет эту тяжелую ситуацию, но пока, конечно, они с большим трудом обслуживают все свои долги», — сказал тогда он. Глава банка подчеркнул, что пандемия негативно повлияла не только на малые предприятия, но и на компании из 11 наиболее пострадавших отраслей экономики. У ряда заемщиков, по его словам, «очень непростая ситуация».

«Мы разделяем оценку руководителя Сбербанка ситуации в мировой авиационной отрасли. Она объективно очень тяжелая», — признал Демин.