Греф заявил о трудностях «Аэрофлота» с обслуживанием долгов

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что «Аэрофлот» с «большим трудом» обслуживает свои долги перед этим банком. Только с начала 2020 года компания заняла у этого банка более 27 млрд руб.

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Авиакомпания «Аэрофлот» «с большим трудом» обслуживает свои долги перед Сбербанком из-за пандемии COVID-19. Об этом рассказал глава банка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24».

«Аэрофлот» не раскрывает общий размер кредитов, привлеченных в Сбербанке. При этом в первом полугодии 2020 года группа получила транши на общую сумму 21 млрд руб. в рамках кредитных линий, следует из ее отчетности за первое полугодие. В июле—августе компания привлекла дополнительные транши на общую сумму 6,165 млрд руб. В итоге с начала года авиакомпания заняла в банке более 27 млрд руб.

Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы «Аэрофлота» на 30 июня — 64,4 млрд руб., это вчетверо больше, чем было годом ранее (15,8 млрд руб.). Таким образом, Сбербанк является одним из крупнейших кредиторов авиакомпании. К тому же в августе он согласился открыть группе новую невозобновляемую кредитную линию на 39 млрд руб. под госгарантию, но о привлечении траншей в рамках этой линии не сообщалось.

«Аэрофлот» — прекрасная компания, очевидно, что переживет эту тяжелую ситуацию, но пока, конечно, они с большим трудом обслуживают все свои долги», — сказал Греф. Он подчеркнул, что из-за пандемии пострадали не только малые предприятия, но и компании из 11 наиболее пострадавших отраслей экономики. У ряда заемщиков, по его словам «очень непростая ситуация».

РБК направил запрос в пресс-службу «Аэрофлота».