Греф заявил о трудностях «Аэрофлота» с обслуживанием долгов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 сентября
USD ЦБ: 76,27 (+0,23) Инвестиции, 13:04
Курс евро на 23 сентября
EUR ЦБ: 89,48 (-0,53) Инвестиции, 13:04
В «Белавиа» назвали дату возобновления полетов из Белоруссии в Россию Общество, 15:40 В центре Гамалеи назвали условие для прекращения распространения COVID-19 Общество, 15:32 Средний чек россиян в августе вырос до 591 руб. Финансы, 15:30 Госдума одобрила наказания за призывы к отчуждению территорий России Политика, 15:27 В ДТП во Владимирской области погиб актер Дмитрий Жулин Общество, 15:26 Насколько вы готовы к неожиданностям в пути. Тест Совместный проект, 15:15 Фотошпионы засняли обновленный BMW X7 с необычными фарами Авто, 15:11 Лукашенко пожелал посетить Дальний Восток после рассказов Путина Общество, 15:10 Что нужно знать при найме безвизовых мигрантов Pro, 15:09 Греф заявил о трудностях «Аэрофлота» с обслуживанием долгов Бизнес, 15:06 Плющенко ответил назвавшему его сына Гном Гномычем Аршавину Спорт, 15:04 Марафон инноваций: как Москва вовлекает Пекин в цифровую трансформацию Партнерский материал, 15:03 Минфин объяснил возврат в бюджет средств на лекарства от редких болезней Общество, 15:01 В Тверской области разбился истребитель Су-30 Общество, 14:59
Бизнес ,  
0 

Греф заявил о трудностях «Аэрофлота» с обслуживанием долгов

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что «Аэрофлот» с «большим трудом» обслуживает свои долги перед этим банком. Только с начала 2020 года компания заняла у этого банка более 27 млрд руб.
Аэрофлот AFLT ₽77,66 -2,07% Купить
Сбербанк SBER ₽228,98 +1,21% Купить
Сбербанк SBERP ₽221,98 +1,25% Купить
Фото:Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Авиакомпания «Аэрофлот» «с большим трудом» обслуживает свои долги перед Сбербанком из-за пандемии COVID-19. Об этом рассказал глава банка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24».

«Аэрофлот» не раскрывает общий размер кредитов, привлеченных в Сбербанке. При этом в первом полугодии 2020 года группа получила транши на общую сумму 21 млрд руб. в рамках кредитных линий, следует из ее отчетности за первое полугодие. В июле—августе компания привлекла дополнительные транши на общую сумму 6,165 млрд руб. В итоге с начала года авиакомпания заняла в банке более 27 млрд руб.

Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы «Аэрофлота» на 30 июня — 64,4 млрд руб., это вчетверо больше, чем было годом ранее (15,8 млрд руб.). Таким образом, Сбербанк является одним из крупнейших кредиторов авиакомпании. К тому же в августе он согласился открыть группе новую невозобновляемую кредитную линию на 39 млрд руб. под госгарантию, но о привлечении траншей в рамках этой линии не сообщалось.

«Аэрофлот» — прекрасная компания, очевидно, что переживет эту тяжелую ситуацию, но пока, конечно, они с большим трудом обслуживают все свои долги», — сказал Греф. Он подчеркнул, что из-за пандемии пострадали не только малые предприятия, но и компании из 11 наиболее пострадавших отраслей экономики. У ряда заемщиков, по его словам «очень непростая ситуация».

РБК направил запрос в пресс-службу «Аэрофлота».

Количество пассажиров группы «Аэрофлот» в августе сократилось на 40%
Бизнес
Фото:АГН «Москва»

Чистый убыток «Аэрофлота» в первом полугодии 2020 года составил 58,27 млрд руб., увеличившись в 6,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщала компания. Выручка снизилась на 52%, до 149,35 млрд руб. В группе такие показатели объясняли мерами правительства по борьбе с пандемией, в том числе запретом на полеты за рубеж с конца марта, а также карантинами для приезжающих в несколько российских регионов. Из-за этих ограничений группа перевезла за январь—август 2020 года в два раза меньше пассажиров, чем за тот же период годом ранее, — 19,6 млн пассажиров.

Читайте на РБК Pro
Джулиан Биркиншоу — РБК Pro: «Увольте сотрудников, играющих в политику» Как работать с пожилыми сотрудниками Доначисление налогов может закончиться тюрьмой. Как этого избежать Как руководителю найти время на отпуск

В августе глава «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что некоторым российским авиакомпаниям осенью может грозить банкротство из-за падения рынка перевозок. «По оценке экспертов, еще в 2019 году, до кризиса, избыточное предложение кресел на рынке составляло 12–14%. А что происходит сейчас, когда рынок упал вполовину?» — отмечал топ-менеджер. Компании начинают «бороться за пассажира всеми способами» и демпинговать, что может привести к «печальному результату», предупреждал он.

Глава «Аэрофлота» допустил волну банкротств авиакомпаний осенью
Бизнес
Фото:Марина Лысцева / ТАСС

В понедельник, 21 сентября, «Аэрофлот» объявил о начале допэмиссии по открытой подписке до 1,7 млрд акций. Привлечение средств через размещение направлено на «повышение ликвидности и финансовой устойчивости группы, а также на поддержку восстановления операционной деятельности до докризисного уровня», — сообщала компания.

Автор
Мария Кокорева
«Аэрофлот» Сбербанк полеты
Материалы по теме
Количество пассажиров группы «Аэрофлот» в августе сократилось на 40%
Бизнес
«Аэрофлот» ограничил перевозку животных
Бизнес
Правительство возьмет деньги на дополнительную эмиссию «Аэрофлота» из ФНБ
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter