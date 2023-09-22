 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Посадка самолета в поле ,  
0 

«Уральские авиалинии» оставят севший в поле самолет на несколько месяцев

«Уральские авиалинии»: транспортировка севшего в поле самолета займет месяцы
Сюжет
Посадка самолета в поле
Вокруг приземлившегося в поле самолета установили охрану, его транспортировка может занять месяцы. Глава авиакомпании отмечал, что дело в разрешениях и спецтехнике: «мы с этим сталкивались». В 2019-м севший в поле борт разрезали
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Самолет Airbus A320, севший в поле в Новосибирской области, может остаться там на несколько месяцев до транспортировки, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе «Уральских авиалиний».

«По предварительной технической оценке специалистов, воздушное судно в хорошем состоянии. Самолет не имеет серьезных повреждений и в будущем, скорее всего, сможет выполнять полеты. В процессе посадки в один из двигателей попало небольшое количество грунта, незначительно повреждены несколько лопаток вентилятора двигателя, развернута передняя стойка шасси. Была выявлена и устранена причина неисправности одной из гидросистем», — добавили в авиакомпании.

Борт установили на деревянные платформы для устойчивого положения на грунте, он сейчас под круглосуточной охраной, установку ограждения планируется завершить к концу этой недели. Для охранников установили бытовки на шесть человек. На время ожидания транспортировки самолет законсервируют.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии».

Этот самолет совершил экстренную посадку в поле десять дней назад — 12 сентября. В салоне находился 161 пассажир, в том числе 21 ребенок. Никто не пострадал. По словам главы авиакомпании Сергея Скуратова, причиной стал частичный отказ гидравлики, а произошедшее не связано с санкциями против российской авиаотрасли. Росавиация сформировала специальную комиссию для расследования обстоятельств произошедшего.

«Почему принял такую ситуацию — сажать самолет с рабочими двигателями — потому что, если будет отказ двигателя, через восемь минут уже закончится топливо, то там уже будут последствия», — рассказал пилот Сергей Белов. С его слов, при отключении двигателя посадить воздушное судно было бы тяжелее, поскольку остальные дополнительные системы также отключились бы.

Читайте на РБК Pro
Как удаленка и бездомные превратили Сан-Франциско в город-призрак
Подальше от тикающей бомбы: почему инвесторы распродают акции КНР
Индустрия на $15 трлн: как заработать на рынке путешествий
Топ-3 самых успешных стратегий инвестирования в недвижимость Дубая

Авиакомпания планирует восстановить самолет. «Как мы его будем транспортировать оттуда — не знаю, но в мировой практике были такие случаи. Будем думать, постараемся его восстановить. Думаю, что это займет от месяца. Специальная техника, подготовка, разрешения... Мы с этим сталкивались, поэтому понимаем, что это такое. Не питаем иллюзий», — говорил глава «Уральских авиалиний» вскоре после посадки борта.

Посадка самолета в поле в Новосибирской области. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В августе 2019-го у пассажирского самолета Airbus A321 этой же авиакомпании при наборе высоты в первые минуты полета отказал один двигатель, а позже начал терять обороты и второй, пилоты приняли решение садиться на кукурузное поле. Спустя неделю борт начали разрезать на части, полностью демонтаж завершился в течение десяти дней.

Тот самолет был взят в операционный лизинг, а не был собственностью «Уральских авиалиний». «По закону мы должны все части отправить за границу для утилизации либо они будут уничтожены здесь по решению собственника», — отмечали в авиакомпании.

После начала Россией военной операции на Украине европейские страны ввели масштабные санкции, в том числе в сфере гражданской авиации. Российские авиакомпании перерегистрировали взятые в лизинг самолеты в российский реестр, такой указ подписал президент.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Маргарита Овсянникова
Уральские авиалинии самолет Новосибирская область
Материалы по теме
В «Уральских авиалиниях» исключили связь посадки в поле с санкциями
Общество
«Уральские авиалинии» возместят аграриям ущерб полю от посадки самолета
Общество
Следователи изъяли черные ящики севшего в поле под Новосибирском самолета
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 22 сентября
EUR ЦБ: 102,36 (-1,01) Инвестиции, 21 сен, 16:36 Курс доллара на 22 сентября
USD ЦБ: 96,08 (-0,54) Инвестиции, 21 сен, 16:36
Топ-3 самых успешных стратегий инвестирования в недвижимость Дубая Pro, 10:21
Зеленский заявил о плане продолжить наступать с учетом уроков 2022 года Политика, 10:15
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:03
Дипфейк или нет? Эти 10 сервисов помогут распознать фейковую информацию Pro, 10:02
Снявшегося с выборов депутата Сокола избрали спикером парламента Хакасии Политика, 09:59
Риелторы назвали районы Москвы с наибольшим ростом цен на жилье Недвижимость, 09:54
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 09:49
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Посольство указало на готовность США поставить Киеву самое опасное оружие Политика, 09:38
Что такое «15-минутный город» и для чего он жителям Москвы РБК и Ahead, 09:33
Рост по диагонали: как двигаться в карьере и что этому может помешать Pro, 09:32
Пашинян назвал условие эвакуации жителей Нагорного Карабаха в Армению Политика, 09:30
В Азербайджане допустили амнистию для военных формирований Карабаха Политика, 09:27
На акциях каких разработчиков лекарств от рака можно заработать Pro, 09:13
В Ереване задержали требующего отставки Пашиняна лидера оппозиции Политика, 09:13