«Уральские авиалинии» оставят севший в поле самолет на несколько месяцев

Вокруг приземлившегося в поле самолета установили охрану, его транспортировка может занять месяцы. Глава авиакомпании отмечал, что дело в разрешениях и спецтехнике: «мы с этим сталкивались». В 2019-м севший в поле борт разрезали

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Самолет Airbus A320, севший в поле в Новосибирской области, может остаться там на несколько месяцев до транспортировки, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе «Уральских авиалиний».

«По предварительной технической оценке специалистов, воздушное судно в хорошем состоянии. Самолет не имеет серьезных повреждений и в будущем, скорее всего, сможет выполнять полеты. В процессе посадки в один из двигателей попало небольшое количество грунта, незначительно повреждены несколько лопаток вентилятора двигателя, развернута передняя стойка шасси. Была выявлена и устранена причина неисправности одной из гидросистем», — добавили в авиакомпании.

Борт установили на деревянные платформы для устойчивого положения на грунте, он сейчас под круглосуточной охраной, установку ограждения планируется завершить к концу этой недели. Для охранников установили бытовки на шесть человек. На время ожидания транспортировки самолет законсервируют.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии».

Этот самолет совершил экстренную посадку в поле десять дней назад — 12 сентября. В салоне находился 161 пассажир, в том числе 21 ребенок. Никто не пострадал. По словам главы авиакомпании Сергея Скуратова, причиной стал частичный отказ гидравлики, а произошедшее не связано с санкциями против российской авиаотрасли. Росавиация сформировала специальную комиссию для расследования обстоятельств произошедшего.

«Почему принял такую ситуацию — сажать самолет с рабочими двигателями — потому что, если будет отказ двигателя, через восемь минут уже закончится топливо, то там уже будут последствия», — рассказал пилот Сергей Белов. С его слов, при отключении двигателя посадить воздушное судно было бы тяжелее, поскольку остальные дополнительные системы также отключились бы.

Авиакомпания планирует восстановить самолет. «Как мы его будем транспортировать оттуда — не знаю, но в мировой практике были такие случаи. Будем думать, постараемся его восстановить. Думаю, что это займет от месяца. Специальная техника, подготовка, разрешения... Мы с этим сталкивались, поэтому понимаем, что это такое. Не питаем иллюзий», — говорил глава «Уральских авиалиний» вскоре после посадки борта.

В августе 2019-го у пассажирского самолета Airbus A321 этой же авиакомпании при наборе высоты в первые минуты полета отказал один двигатель, а позже начал терять обороты и второй, пилоты приняли решение садиться на кукурузное поле. Спустя неделю борт начали разрезать на части, полностью демонтаж завершился в течение десяти дней.

Тот самолет был взят в операционный лизинг, а не был собственностью «Уральских авиалиний». «По закону мы должны все части отправить за границу для утилизации либо они будут уничтожены здесь по решению собственника», — отмечали в авиакомпании.

После начала Россией военной операции на Украине европейские страны ввели масштабные санкции, в том числе в сфере гражданской авиации. Российские авиакомпании перерегистрировали взятые в лизинг самолеты в российский реестр, такой указ подписал президент.