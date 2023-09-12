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Росавиация направила комиссию к месту экстренной посадки лайнера в поле

Росавиация: комиссия направлена на место вынужденной посадки самолета в поле
Фото: zdravnso / Telegram
Фото: zdravnso / Telegram

Для расследования причин и обстоятельств аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле неподалеку от Новосибирска сформирована комиссия, она уже направилась на место происшествия, сообщила Росавиация в своем телеграм-канале.

Борт вынужденно приземлился в селе Убинское, которое находится между Новосибирском и Омском, в 9:44 (5:44 мск). Посадка прошла успешно, экипаж «оперативно произвел эвакуацию пассажиров», сообщили РБК в пресс-службе «Уральских авиалиний».

На борту были 170 человек, в том числе 23 ребенка. Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил ТАСС, что самолету пришлось вынужденно сесть в поле из-за проблем с гидросистемой.

В результате аварийной посадки один человек обратился за медицинской помощью, у него повысилось артериальное давление. Травм никто не получил, подчеркнула пресс-служба регионального минздрава.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

Посадка самолета в поле в Новосибирской области. Фоторепортаж
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Теги
самолет Новосибирская область Уральские авиалинии Росавиация аварийная посадка
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