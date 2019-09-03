«Уральские авиалинии» сообщили о будущем разрезанного на поле лайнера

Части самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», который аварийно сел в середине августа на кукурузное поле в Московской области, будут хранить до конца расследования в специальном ангаре, а потом либо уничтожат, либо вывезут за рубеж. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Там отметили, что самолет не является их собственностью, а был взят в операционный лизинг. «По закону мы должны все части отправить за границу для утилизации, либо они будут уничтожены здесь по решению собственника», — пояснили представители перевозчика.
Специальный ангар, в котором сейчас хранятся части самолета, находится в аренде у «Уральских авиалиний». Демонтаж лайнера завершился 24 августа.