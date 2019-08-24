Завершился демонтаж севшего в кукурузу A321

Завершился демонтаж самолета «Уральских авиалиний» Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

«Части самолета вывозятся с поля», — заявили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

23 августа специалисты начали разрезать самолет, остававшийся в поле у Жуковского после жесткой посадки, на части. Ранее в авиакомпании сообщили, что лайнер разрежут гидравлическими ножницами, после чего вывезут. Предварительно из самолета слили все топливо и гидравлические жидкости, а также демонтировали внутреннее оборудование. 21 августа фюзеляж самолета приподняли с грунта. Демонтированный 20 августа двигатель был отправлен на хранение в город Видное.

15 августа самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Жуковский-Симферополь, совершил жесткую посадку в кукурузном поле в Раменском районе Подмосковья. Самолет столкнулся со стаей чаек, что вызвало отказ силовых установок. В результате инцидента никто не погиб, несколько десятков человек, включая второго пилота, получили травмы. Лайнер получил