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В «Уральских авиалиниях» исключили связь посадки в поле с санкциями

Скуратов: санкции не повлияли на техническое состояние самолета, севшего в поле
Фото: пресс-службы авиакомпании «Уральские авиалинии»
Фото: пресс-службы авиакомпании «Уральские авиалинии»

Западные санкции не могли повлиять на случай с аварийной посадкой самолета «Уральских авиалиний» в поле в Новосибирской области. Об этом заявил гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что у организации нет проблем с обслуживанием бортов, несмотря на сложности с поставками запчастей из-за западных санкций. «По обслуживанию Airbus. Мы имели возможности делать все виды технического обслуживания», — сказал Скуратов.

Он добавил, что самолет не поврежден внешне. По его словам, авиакомпания постарается его восстановить, но он не знает, когда самолет вывезут с места экстренной посадки.

Airbus A320 «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в Новосибирской области в районе села Убинское, которое находится между Омском и Новосибирском. Росавиация уточнила, что самолет сел на «подобранную с воздуха площадку» неподалеку от деревни Каменка в Убинском районе области. Борт направлялся из Сочи в Омск.

Посадка самолета в поле в Новосибирской области. Фоторепортаж
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На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа. Никто не пострадал, медицинская помощь понадобилась одному человеку, у которого повысилось артериальное давление.

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После начала специальной военной операции России на Украине против российской авиаотрасли страны Запада ввели международные санкции, которые сделали невозможным официальное обслуживание иностранных самолетов и закупки запчастей к ним.

Теги
Уральские авиалинии самолет санкции Новосибирская область аварийная посадка
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