Скуратов: санкции не повлияли на техническое состояние самолета, севшего в поле

В «Уральских авиалиниях» исключили связь посадки в поле с санкциями

Фото: пресс-службы авиакомпании «Уральские авиалинии»

Западные санкции не могли повлиять на случай с аварийной посадкой самолета «Уральских авиалиний» в поле в Новосибирской области. Об этом заявил гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что у организации нет проблем с обслуживанием бортов, несмотря на сложности с поставками запчастей из-за западных санкций. «По обслуживанию Airbus. Мы имели возможности делать все виды технического обслуживания», — сказал Скуратов.

Он добавил, что самолет не поврежден внешне. По его словам, авиакомпания постарается его восстановить, но он не знает, когда самолет вывезут с места экстренной посадки.

Airbus A320 «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в Новосибирской области в районе села Убинское, которое находится между Омском и Новосибирском. Росавиация уточнила, что самолет сел на «подобранную с воздуха площадку» неподалеку от деревни Каменка в Убинском районе области. Борт направлялся из Сочи в Омск.

На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа. Никто не пострадал, медицинская помощь понадобилась одному человеку, у которого повысилось артериальное давление.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), наказание по ней предусматривает лишение свободы до двух лет.

После начала специальной военной операции России на Украине против российской авиаотрасли страны Запада ввели международные санкции, которые сделали невозможным официальное обслуживание иностранных самолетов и закупки запчастей к ним.