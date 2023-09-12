Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в поле. Главное
Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», который летел из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в Новосибирской области. По данным перевозчика, никто из пассажиров не пострадал. Травм не было, но помощь медиков понадобилась одному человеку из-за повышенного давления, уточнили в областном минздраве. СК возбудил уголовное дело.
Что произошло
- «Самолет Airbus A320, выполнявший рейс U6-1383 по маршруту Сочи — Омск, совершил экстренную посадку вне аэродрома. Посадка прошла благополучно, экипаж оперативно произвел эвакуацию пассажиров. На борту находился 161 пассажир, пострадавших нет», — сообщила авиакомпания.
- Управление МЧС по Новосибирской области уточняет, что в самолете находились шесть членов экипажа, а среди пассажиров — 21 ребенок. Baza утверждает, что на борту были четверо граждан Казахстана.
- Минздрав Новосибирской области подтвердил, что травм никто из пассажиров не получил. «На месте помощь понадобилась только одному человеку, по поводу повышения артериального давления», — указали в ведомстве.
Где сел самолет
- Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что посадка была совершена в 9:44 (5:44 мск) в районе села Убинское, которое расположено в центральной части региона.
- Росавиация уточнила, что борт сел «на подобранную с воздуха площадку» близ деревни Каменка в 180 км от Новосибирска, в Убинском районе области.
- «Разрушений воздушного судна, строений и сооружений на земле нет. К месту посадки следуют шесть пассажирских автобусов для доставки людей в пункт временного размещения», — рассказали в МЧС. Авиакомпания позже уточнила, что пассажиров разместили в ДК села Убинское и позже доставят в Омск.
Версии произошедшего
- ТАСС со ссылкой на губернатора Омской области Виталия Хоценко сообщил, что самолет сел из-за проблем с гидросистемой. Об этой версии сообщали «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы, а также телеграм-каналы «112» и Mash.
- «Известия» опубликовали запись разговора пилотов, один из которых заявил о проблемах с гидравликой. «Потеря гидравлики. <...> Принимаем решение на Новосибирск», — сказал он.
- Росавиация создала комиссию для расследования причин и обстоятельств инцидента с самолетом «Уральских авиалиний».
- По факту произошедшего межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет). Проверку начала Западно-Сибирская транспортная прокуратура. По данным последней, самолет совершил посадку «по технической причине».
Что такое гидравлика и чем опасен ее отказ
Потеря гидравлики для самолета — то же, что для человека потерять кровь, объяснил РБК летчик-испытатель, авиаэксперт Виктор Заболотский.
«Это один из элементов системы, который управляет всеми системами силовыми. И шасси, и закрылки, и различные механизмы — все это жидкость, масло, которая позволяет использовать гидросистема для того, чтобы управлять. Поэтому потеря этой жидкости говорит о том, что управлять самолетом просто невозможно», — сказал он.
Эксперт предположил, что скорее всего, оставались «последние капли, или, так сказать, литры, жидкости», которой еще можно было управлять. «То, что они дотянули и сделали, — это замечательно, потому что, я смотрю, у них и шасси выпущено, и самолет не имеет серьезных повреждений», — сказал Заболотский.
Полный отказ системы гидравлики может привести к полной потере контроля над воздушным судном, что представляет собой наиболее сложный и опасный сценарий, отметил в разговоре с РБК Андрей Петраков, авиаэксперт и основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RunAvia.
«В случае полного отказа всей системы управления самолетом сделать ничего не возможно, и судно оказывается в критической ситуации, из которой спасти его практически невозможно. Однако, вероятно, в данном конкретном случае произошел частичный отказ, что позволило летчикам удачно посадить самолет», — добавил он.
Что известно о самолете
- Из данных Flightradar24 следует, что самолет Аirbus A320–200, который совершил экстренную посадку, выпустили около 20 лет назад, «Уральские авиалинии» взяли его в операционный лизинг в 2013-м. До этого лайнер эксплуатировался двумя арабскими авиакомпаниями.
- Изначально Baza сообщала, что самолетом управляли капитан Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов. Белов в соцсетях позже заявил, что на рейсе был не он, а его однофамилец.
Экстренная посадка А320 — это уже второй случай в истории «Уральских авиалиний», когда лайнер вынуждено сел вне аэродрома и удалось избежать жертв.
В 2019 году у А321, выполнявшего рейса Москва — Симферополь, возникла проблема с двигателем почти сразу после взлета. Пилоты приняли решение сажать лайнер в кукурузное поле. На борту было 225 пассажиров, несколько человек получили травмы, но все остались живы. «Уральские авиалинии» объяснили отказ силовых установок столкновением с птицами.
Пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина наградили званиями Героев России.