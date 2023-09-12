Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в поле. Главное

Самолет А230 «Уральских авиалиний» сел в поле в Новосибирской области. На борту никто не пострадал. Причиной произошедшего могли стать проблемы с гидравликой. СК возбудил уголовное дело. Главное о происшествии — в материале РБК

Фото: Гульнара Иванова / ТАСС

Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», который летел из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в Новосибирской области. По данным перевозчика, никто из пассажиров не пострадал. Травм не было, но помощь медиков понадобилась одному человеку из-за повышенного давления, уточнили в областном минздраве. СК возбудил уголовное дело.

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Что произошло

«Самолет Airbus A320, выполнявший рейс U6-1383 по маршруту Сочи — Омск, совершил экстренную посадку вне аэродрома. Посадка прошла благополучно, экипаж оперативно произвел эвакуацию пассажиров. На борту находился 161 пассажир, пострадавших нет», — сообщила авиакомпания.

Управление МЧС по Новосибирской области уточняет, что в самолете находились шесть членов экипажа, а среди пассажиров — 21 ребенок. Baza утверждает, что на борту были четверо граждан Казахстана.

Минздрав Новосибирской области подтвердил, что травм никто из пассажиров не получил. «На месте помощь понадобилась только одному человеку, по поводу повышения артериального давления», — указали в ведомстве.

Где сел самолет Фото: Яндекс.Карты

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что посадка была совершена в 9:44 (5:44 мск) в районе села Убинское, которое расположено в центральной части региона.

Росавиация уточнила, что борт сел «на подобранную с воздуха площадку» близ деревни Каменка в 180 км от Новосибирска, в Убинском районе области.

«Разрушений воздушного судна, строений и сооружений на земле нет. К месту посадки следуют шесть пассажирских автобусов для доставки людей в пункт временного размещения», — рассказали в МЧС. Авиакомпания позже уточнила, что пассажиров разместили в ДК села Убинское и позже доставят в Омск.

Версии произошедшего

ТАСС со ссылкой на губернатора Омской области Виталия Хоценко сообщил, что самолет сел из-за проблем с гидросистемой. Об этой версии сообщали «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы, а также телеграм-каналы «112» и Mash.

«Известия» опубликовали запись разговора пилотов, один из которых заявил о проблемах с гидравликой. «Потеря гидравлики. <...> Принимаем решение на Новосибирск», — сказал он.

Росавиация создала комиссию для расследования причин и обстоятельств инцидента с самолетом «Уральских авиалиний».

По факту произошедшего межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет). Проверку начала Западно-Сибирская транспортная прокуратура. По данным последней, самолет совершил посадку «по технической причине».

Что такое гидравлика и чем опасен ее отказ

Потеря гидравлики для самолета — то же, что для человека потерять кровь, объяснил РБК летчик-испытатель, авиаэксперт Виктор Заболотский.

«Это один из элементов системы, который управляет всеми системами силовыми. И шасси, и закрылки, и различные механизмы — все это жидкость, масло, которая позволяет использовать гидросистема для того, чтобы управлять. Поэтому потеря этой жидкости говорит о том, что управлять самолетом просто невозможно», — сказал он.

Эксперт предположил, что скорее всего, оставались «последние капли, или, так сказать, литры, жидкости», которой еще можно было управлять. «То, что они дотянули и сделали, — это замечательно, потому что, я смотрю, у них и шасси выпущено, и самолет не имеет серьезных повреждений», — сказал Заболотский.

Полный отказ системы гидравлики может привести к полной потере контроля над воздушным судном, что представляет собой наиболее сложный и опасный сценарий, отметил в разговоре с РБК Андрей Петраков, авиаэксперт и основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RunAvia.

«В случае полного отказа всей системы управления самолетом сделать ничего не возможно, и судно оказывается в критической ситуации, из которой спасти его практически невозможно. Однако, вероятно, в данном конкретном случае произошел частичный отказ, что позволило летчикам удачно посадить самолет», — добавил он.

Что известно о самолете

Из данных Flightradar24 следует, что самолет Аirbus A320–200, который совершил экстренную посадку, выпустили около 20 лет назад, «Уральские авиалинии» взяли его в операционный лизинг в 2013-м. До этого лайнер эксплуатировался двумя арабскими авиакомпаниями.

Изначально Baza сообщала, что самолетом управляли капитан Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов. Белов в соцсетях позже заявил, что на рейсе был не он, а его однофамилец.