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Посадка самолета в поле в Новосибирской области. Фоторепортаж

Появились кадры посадки самолета в поле в Новосибирской области

Самолет «Уральских авиалиний», направлявшийся из Сочи в Омск, аварийно сел в поле в Новосибирской области. На борту были 170 человек, в том числе 23 ребенка. Региональный Минздрав сообщил об одном пострадавшем, у которого повысилось давление. Кадры севшего самолета — в фоторепортаже РБК
Самолет сел в 9:44 по местному времени (5:44 мск) в Убинском районе Новосибирской области, сообщил глава региона Андрей Травников. По данным Росавиации, посадку осуществили на подобранную с воздуха площадку вблизи Каменки
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Самолет сел в 9:44 по местному времени (5:44 мск) в Убинском районе Новосибирской области, сообщил глава региона Андрей Травников. По данным Росавиации, посадку осуществили на подобранную с воздуха площадку вблизи Каменки

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что севший самолет не загорелся
Фото: Гульнара Иванова / ТАСС

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что севший самолет не загорелся

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что экстренная посадка была вызвана &laquo;технической причиной&raquo;. По данным телеграм-каналов Mash и &laquo;112&raquo;, причиной стали проблемы с гидросистемой
Фото: Гульнара Иванова / ТАСС

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что экстренная посадка была вызвана «технической причиной». По данным телеграм-каналов Mash и «112», причиной стали проблемы с гидросистемой

По данным МЧС, на борту были 170 человек, в том числе 23 ребенка. Никто не получил травмы, разрушений самолета или сооружений на земле не было
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

По данным МЧС, на борту были 170 человек, в том числе 23 ребенка. Никто не получил травмы, разрушений самолета или сооружений на земле не было

По данным регионального Минздрава, медицинская помощь потребовалась одному человеку, у которого повысилось давление
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

По данным регионального Минздрава, медицинская помощь потребовалась одному человеку, у которого повысилось давление

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта

Севший в поле самолет A320 выпустили около 20 лет назад, следует из данных Flightradar24. &laquo;Уральские авиалинии&raquo; взяли его в операционный лизинг в 2013 году, до этого он эксплуатировался двумя арабскими авиакомпаниями
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Севший в поле самолет A320 выпустили около 20 лет назад, следует из данных Flightradar24. «Уральские авиалинии» взяли его в операционный лизинг в 2013 году, до этого он эксплуатировался двумя арабскими авиакомпаниями

Теги
мультимедиа аварийная посадка самолет Новосибирская область Уральские авиалинии МЧС
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