Посадка самолета в поле в Новосибирской области. Фоторепортаж

Самолет «Уральских авиалиний», направлявшийся из Сочи в Омск, аварийно сел в поле в Новосибирской области. На борту были 170 человек, в том числе 23 ребенка. Региональный Минздрав сообщил об одном пострадавшем, у которого повысилось давление. Кадры севшего самолета — в фоторепортаже РБК