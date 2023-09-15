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Посадка самолета в поле ,  
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Пилот «Уральских авиалиний» объяснил решение посадить самолет в поле

Пилот «Уральских авиалиний» посадил самолет в поле из-за риска отказа двигателя
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Посадка самолета в поле
Из-за риска отказа двигателя пилот самолета А320 Сергей Белов принял решение совершить посадку в поле. По его словам, до аэродрома назначения самолет бы «не дотянул»
Члены экипажа самолета авиакомпании &laquo;Уральские авиалинии&raquo;
Члены экипажа самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» (Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области / РИА Новости)

Пилот «Уральских авиалиний» Сергей Белов в эфире «России 24» объяснил свое решение посадить пассажирский самолет А320 в поле под Новосибирском риском отказа двигателя.

«Почему принял такую ситуацию — сажать самолет с рабочими двигателями — потому что, если будет отказ двигателя, — через восемь минут уже закончится топливо — то там уже будут последствия», — сказал он, добавив, что при отключении двигателя посадить воздушное судно было бы тяжелее, так как остальные дополнительные системы так же отключились бы.

Пилот объяснил сложившуюся ситуацию диспетчеру, провел брифинг со вторым пилотом о необходимости найти площадку для безопасной посадки, чтобы сохранить жизни и здоровье пассажиров.

По словам Белова, за последние полтора года он несколько раз отрабатывал на тренажерах ситуации с отказом двигателя, а также аварийные эвакуации.

Самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в Новосибирской области 12 сентября. Борт приземлился в поле вне аэродрома. В салоне находился 161 пассажир, в том числе 21 ребенок. Никто не пострадал, самолет не получил повреждений.

Глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил, что причиной экстренной посадки стал частичный отказ гидравлики. Росавиация создала специальную комиссию для расследования обстоятельств произошедшего.

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Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК). 14 сентября они изъяли черные ящики cамолета Airbus A320.

В авиакомпании 14 сентября сообщили, что команда бортпроводников — Дарья Глушкова, Айша Гумметова, Дмитрий Костылев и Дмитрий Рябов — вернулась в Екатеринбург после происшествия.

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Уральские авиалинии самолет экстренная посадка
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