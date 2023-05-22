В Белгородской и Курской областях сообщили об отказах в страховании жизни

В Белгородской и Курской областях сообщили об отказах в страховании жизни

Предприятия в приграничных районах также столкнулись с дефицитом кадров. Проблему не решает даже зарплата в двойном размере, заявили в белгородском отделении «Деловой России»

Фото: vvgladkov / Telegram

Предприятия в Белгородской и Курской областях столкнулись с проблемами со страхованием объектов и сотрудников на фоне регулярных обстрелов со стороны Украины, сообщили представители работающего в этих регионах бизнеса в ходе общественного обсуждения вопросов денежно-кредитной политики с регионами Центрального федерального округа в Центробанке, передает корреспондент РБК.

По словам председателя белгородского отделения организации «Деловая Россия» Сергея Лисова, ситуацией с обстрелами были затронуты все предприятия, работающие в «50-километровой зоне досягаемости украинской артиллерии».

«Банки перестали рассматривать залоги, находящиеся в этой приграничной зоне, либо стали их оценивать в размере нуля рублей. Страховые компании перестали страховать объекты и отказывали в выплатах в связи с несоответствием прописанной в полисе статье при ведении специальной военной операции», — сказал Лисов.

По его словам, бизнес также столкнулся с дефицитом рабочей силы и даже зарплата по двойной ставке не решает эту проблему. «Это вызвано мобилизацией, а также нежеланием работать в опасном для жизни регионе», — считает Лисов.

На проблему со страхованием жизни сотрудников в приграничных районах в Курской области обратил внимание генеральный директор группы компаний «Агропромышленный альянс «ЮГ» Андрей Семиноженко. «Проблемы со страхованием имущества у нас не было. Но когда я хотел в рамках социальной ответственности застраховать работника, который находится непосредственно в приграничной зоне, у меня это сделать не получилось», — заявил он.

По словам Семиноженко, страховщики свернули свои программы в сегменте жизни и здоровья и за это их «тяжело обвинить», поскольку они работают ради прибыли. «Но, на мой взгляд, нам бы помогла государственная программа страхования в приграничных регионах — как имущества, так и жизни и здоровья», — предложил он.

Семиноженко также обратил внимание на отток кадров на своем предприятии в приграничном районе. Одни ушли, потому что записались добровольцами в армию, другие, «потому что боялись» боевых действий, отметил он.

22 мая в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции (КТО) после того, как приграничный Грайворонский городской округ подвергся обстрелу и туда зашла украинская диверсионная группа, сообщал губернатор Вячеслав Гладков. Он сообщил о восьми пострадавших в результате атаки. Большая часть населения округа покинула его, позже рассказал губернатор. Тех, кто уехал и кому негде остановиться, разместят в пунктах временного размещения, сообщил он.

Область ранее неоднократно подвергалась обстрелам. По оценке Гладкова, которую он приводил 20 апреля, с начала военной операции в результате атак со стороны Украины в регионе погибли 30 человек.

Обстрелам и атакам дронов неоднократно подвергалась и Курская область. Это тоже приводило к жертвам, ранениям у местных жителей, нарушению электроснабжения и повреждению зданий. И в Белгородской, и в Курской областях действует желтый уровень террористической опасности, а также введенный президентом режим среднего реагирования.