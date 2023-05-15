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После обстрела Курской области без света остались 600 человек

Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли два населенных пункта, без света остались 600 человек
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Утром 15 мая под обстрел со стороны Украины попали два населенных пункта в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня утром ВСУ обстреляли населенные пункты Локоть и Красный Пахарь в Рыльском районе. Пострадавших нет», — написал он в своем телеграм-канале.

Старовойт уточнил, что при взрывах была повреждена линия электропередачи, около 600 человек остались без света. К ремонтным работам незамедлительно приступили аварийные бригады.

11 мая Старовойт сообщал об обстреле Вооруженными силами Украины поселка Теткино, тогда было зафиксировано пять прилетов по электроподстанции. Из-за обстрела частично было нарушено электроснабжение.

На следующий день губернатор сообщили о еще одном обстреле Теткино.

«В результате в трех домах повреждены фасады и заборы, выбиты окна. <...> В районе обстрела частично нарушено электроснабжение. В настоящее время ведутся восстановительные работы», — написал тогда Старовойт.

10 мая губернатор Курской области рассказывал об обстреле Суджанского района, неподалеку от села Гуево. По его словам, украинские военные обстреляли «строящийся защитный объект», в итоге был контужен один из строителей, производивший работы. В тот же день ВСУ нанесли удар по поселку Краснооктябрьский в Глушковском районе, пострадавших нет.

Теги
Роман Старовойт Курская область обстрел
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