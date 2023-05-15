Курский губернатор сообщил об обстреле поселка

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Поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области обстреляли со стороны Украины, зафиксировано восемь прилетов, сообщил губернатор Роман Старовойт.

По его словам, в результате в местном фельдшерско-акушерском пункте выбито окно, а также стекла в одном из домовладений.

Утром под обстрел попали еще два населенных пункта в области — Локоть и Красный Пахарь. Пострадавших не было, сообщал Старовойт. По его словам, из-за обстрела без света остались порядка 600 человек. На месте начали работу аварийные бригады.

Об обстреле губернатор также сообщал 11 мая — тогда пять прилетов пришлись в электроподстанцию. Электроснабжение было частично нарушено в селе Теткино. Его также обстреливали на следующий день.