Старовойт сообщил о втором за неделю обстреле Теткино

Украинские военные обстреляли поселок Теткино, никто не пострадал, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в телеграм-канале.

«В результате в трех домах повреждены фасады и заборы, выбиты окна. <...> В районе обстрела частично нарушено электроснабжение. В настоящее время ведутся восстановительные работы», — написал Старовойт.

Это уже второй обстрел Теткино за неделю. Прошлый раз был 11 мая. Тогда власти города зафиксировали пять прилетов по электроподстанции. В итоге из-за обстрела было частично нарушено электроснабжение, сообщал Старовойт.

10 мая губернатор Курской области рассказывал об обстреле Суджанского района, неподалеку от села Гуево. По его словам, украинские военные обстреляли «строящийся защитный объект», в итоге был контужен один из строителей, производивший работы. В тот же день ВСУ нанесли удар по поселку Краснооктябрьский в Глушковском районе, пострадавших нет, отмечал глава региона.