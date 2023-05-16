Старовойт: пограничники сбили в Курской области украинские дроны-камикадзе, они взорвались

На границе Курской области сбили два украинских дрона-камикадзе

Фото: gubernator_46 / Telegram

Пограничники сбили в Суджанском районе Курской области украинские дроны-камикадзе, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Остановили их непосредственно на границе. Оба БПЛА при падении взорвались», — написал он в телеграм-канале.

Осколки беспилотников повредили стоявший рядом экскаватор.

Накануне украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на работающий экскаватор в Суджанском районе. Водитель машины был легко ранен в плечо, его госпитализировали.