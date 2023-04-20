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Гладков назвал число погибших из-за обстрелов в Белгородской области

Гладков: с начала спецоперации из-за обстрелов погибли 30 жителей Белгородской области
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

С начала военной операции на Украине из-за обстрелов Белгородской области погибли 30 мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков во время отчета перед депутатами областной думы о работе правительства за 2022 год. Трансляция выступления велась на его странице во «ВКонтакте».

Из презентации, которую представил глава региона, также следует, что в результате 2276 обстрелов были ранены 123 человека, разрушены или повреждены 3267 домовладений и 660 автомобилей.

Кроме того, был нанесен ущерб 57 школам и детским садам, 636 объектам энергетической инфраструктуры, 137 объектам коммерческой недвижимости, 386 км дорожного полотна и 19 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

В январе на встрече с президентом Владимиром Путиным Гладков докладывал о 25 погибших и 96 раненых. В 15 населенных пунктах был объявлен режим ЧС муниципального уровня, а 6,5 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, добавил он.

Последний раз Белгородская область попала под обстрел 17 апреля. Тогда снаряд полностью разрушил жилой дом в селе Муром, еще три дома получили повреждения. Позже в этом же селе снаряды попали в склад зернохранилища, также была повреждена линия электропередачи. Пострадавших не было.

Гладков назвал число погибших из-за обстрелов в Белгородской области
Гладков назвал число погибших из-за обстрелов в Белгородской области

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Белгородская область Вячеслав Гладков погибшие Военная операция на Украине
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