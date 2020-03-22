Падение цен на нефть , 22 мар, 00:07
0
Белоусов назвал обвал цен на нефть «инициативой арабских партнеров»
Россия не хотела разрыва соглашения ОПЕК+, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в программе «Вести в субботу». По его словам, позиция Москвы никогда не состояла в том, чтобы обвалить цены на нефть.
«Это исключительно инициатива наших арабских партнеров», — сказал он (цитата по ТАСС). Белоусов отметил, что ранее об этом уже говорил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Даже у нефтяных компаний, которые объективно заинтересованы в рынках, не было позиций, что надо разрывать соглашение [ОПЕК+] и выходить из соглашений», — добавил вице-премьер.
Материал дополняется
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.