Белоусов назвал обвал цен на нефть «инициативой арабских партнеров»

Россия не хотела разрыва соглашения ОПЕК+, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в программе «Вести в субботу». По его словам, позиция Москвы никогда не состояла в том, чтобы обвалить цены на нефть.

«Это исключительно инициатива наших арабских партнеров», — сказал он (цитата по ТАСС). Белоусов отметил, что ранее об этом уже говорил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Даже у нефтяных компаний, которые объективно заинтересованы в рынках, не было позиций, что надо разрывать соглашение [ОПЕК+] и выходить из соглашений», — добавил вице-премьер.

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