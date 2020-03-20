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Падение цен на нефть ,  
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Сечин заявил о раскачивающих рынок нефти факторах

Ситуация на мировом рынке нефти меняется под влиянием не экономических, а политических факторов, уверен глава «Роснефти»
Роснефть ROSN ₽288,35 +9,06% Купить
BRENT BR-4.20 $27,18 +0,78%
Игорь Сечин (Фото: РИА Новости)

Колебания мировых цен на нефть (18 марта стоимость барреля Brent впервые с 2003 года упала ниже $25, а на следующий день выросла более чем на 14%) происходят под влиянием политических факторов, заявил глава компании «Роснефть» Игорь Сечин. По его словам, именно эти факторы и раскачивают ситуацию.

«Мы видим вмешательство ряда политических факторов, а не экономики. Кто-то будет наращивать сокращение, кто-то будет увеличивать, наоборот, добычу. И это все раскачивает», — цитирует Сечина «РИА Новости».

Глава «Роснефти» отметил, что российские нефтяники «в отличие от некоторых» не занимаются демпингом на мировом рынке.

СМИ узнали о нежелании России сдаваться в споре о нефти с Эр-Риядом
Политика

Ранее в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что Кремль не станет первым просить о перемирии с Саудовской Аравией, действия которой привели к обвалу мировых цен на нефть. По данным источников агентства, разрывая сделку ОПЕК+, власти России были готовы к резкому падению мировых цен и уверены, что смогут продержаться дольше, чем Саудовская Аравия.

В Кремле отказались признать падение цен на нефть катастрофическим
Экономика

19 марта совладелец и вице-президент крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун заявил в интервью РБК, что даже российские сторонники выхода из сделки с ОПЕК не могли «в страшном сне» представить, что после этого нефть придется продавать по $25 за баррель. Такую цену Федун назвал «катастрофической».

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с оценкой ситуации как катастрофической. По его словам, обвал цен на нефть — это не катастрофа, а «весьма неприятная ценовая конъюнктура».

Интервью Леонида Федуна о нефтяной «войне на истощение». Полная версия
Бизнес

Стоимость барреля нефти марки Brent 9 марта рухнула на 24,1%, а 18 марта впервые с мая 2003 года опустилась ниже $25. Таким образом, менее чем за две недели баррель Brent упал в цене более чем на 40%, а с начала года — почти втрое (8 января нефть торговалась около $72 за баррель). Однако уже 19 марта цена барреля Brent выросла более чем на 14%, поднявшись выше $28, а 20 марта перевалила за отметку $30. На пике она в пятницу поднималась до $30,67, однако затем вновь пошла вниз и после 18:00 мск упала ниже $27,3.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Игорь Сечин, «Роснефть», нефть
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