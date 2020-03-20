Сечин заявил о раскачивающих рынок нефти факторах

Ситуация на мировом рынке нефти меняется под влиянием не экономических, а политических факторов, уверен глава «Роснефти»

Игорь Сечин (Фото: РИА Новости)

Колебания мировых цен на нефть (18 марта стоимость барреля Brent впервые с 2003 года упала ниже $25, а на следующий день выросла более чем на 14%) происходят под влиянием политических факторов, заявил глава компании «Роснефть» Игорь Сечин. По его словам, именно эти факторы и раскачивают ситуацию.

«Мы видим вмешательство ряда политических факторов, а не экономики. Кто-то будет наращивать сокращение, кто-то будет увеличивать, наоборот, добычу. И это все раскачивает», — цитирует Сечина «РИА Новости».

Глава «Роснефти» отметил, что российские нефтяники «в отличие от некоторых» не занимаются демпингом на мировом рынке.

Ранее в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что Кремль не станет первым просить о перемирии с Саудовской Аравией, действия которой привели к обвалу мировых цен на нефть. По данным источников агентства, разрывая сделку ОПЕК+, власти России были готовы к резкому падению мировых цен и уверены, что смогут продержаться дольше, чем Саудовская Аравия.