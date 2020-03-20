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Падение цен на нефть ,  
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В Кремле отказались признать падение цен на нефть катастрофическим

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, обвал цен на нефть — это не катастрофа, а «весьма неприятная ценовая конъюнктура» и запас прочности позволит России справиться с ситуацией
BRENT BR-4.20 $30,37 +12,61%
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Резкое падение мировых цен на нефть, после того как участникам соглашения ОПЕК+ не удалось договориться о продлении и расширении сделки, нельзя считать катастрофой для России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это весьма неприятная ценовая конъюнктура. Что это катастрофа для России, наверное, с этим нельзя согласиться в среднесрочной перспективе», — сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу прокомментировать слова вице-президента компании ЛУКОЙЛ Леонида Федуна, который в интервью РБК назвал падение цен на нефть ниже $25 за баррель «катастрофическим».

Федун назвал цену на нефть катастрофической
Бизнес

Песков также напомнил, что «бывали времена, когда цена [на нефть] была еще ниже». При этом он отметил, что у России есть «солидный запас прочности» и это позволит обеспечить исполнение всех социальных обязательств. Нефтяной же сектор США, по словам пресс-секретаря президента, уже находится в «бедственном состоянии», так как производители сланцевой нефти страдают от падения цен.

Bloomberg узнал о прогнозе аналитиков по падению цен на нефть до $5
Экономика

Стоимость барреля нефти марки Brent 9 марта рухнула на 24,1%, а 18 марта впервые с мая 2003 года опустилась ниже $25. Таким образом, менее чем за две недели баррель Brent упал в цене более чем на 40%, а с начала года — почти втрое (8 января нефть торговалась около $72 за баррель).

18 марта цена на российскую нефть марки Urals, которая традиционно торгуется со скидкой к цене на Brent, опускалась ниже $19 за баррель.

Однако уже 19 марта цена барреля Brent выросла более чем на 14%, поднявшись выше $28, а 20 марта перевалила за отметку $30. На пике она в пятницу поднималась до $30,67. Однако даже после этого стоимость нефти остается значительно ниже цены отсечения по бюджетному правилу ($42,4).

Интервью Леонида Федуна о нефтяной «войне на истощение». Полная версия
Бизнес

За неделю интервенций по продаже валюты, начавшихся 10 марта, Банк России реализовал на внутреннем рынке валюту на 33,4 млрд руб. Эти продажи осуществляются в рамках бюджетного правила Минфина, поскольку цена нефти Urals опустилась ниже планки отсечения, заложенной в бюджете 2020 года.

Ситуация усугубляется пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Глава Минфина России Антон Силуанов назвал ее угрозой сильнее падения цен на нефть. По словам министра, болезнь оказывает негативное влияние на целые отрасли, из-за нее «сжимаются целые сектора экономики».

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Песков, нефть, Леонид Федун, ОПЕК
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