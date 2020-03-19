Федун назвал цену на нефть катастрофической

«Да, сейчас коронавирус ударил по экономике. Но тот нефтяной шок, который произошел [от развала сделки ОПЕК+], он дает цену, примерно по нашим подсчетам, от $20 до $25 минус от существующей цены». Если бы сторонам удалось договорится о продлении сделки, то баррель нефти сейчас стоил бы около $50, пояснил бизнесмен.

По его словам, на совещании нефтяников с президентом Владимиром Путиным, которое состоялось за несколько дней до развала соглашения ОПЕК+, «никакая идея о выходе [России] из сделки не обсуждалась». «Хотя я знаю, что отдельные государственные компании ее (идею о выходе из сделки ОПЕК+ — РБК) активно лоббировали. Даже те, кто лоббировали, не могли себе в страшном сне представить, что будут продавать нефть по $25», — отметил Федун.

Первым в поддержку выхода России из соглашения о сдерживании добычи с Саудовской Аравией и другими странами ОПЕК выступила государственная «Роснефть». «С точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла. Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешевую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской. И обеспечить эффективность ее добычи», — сказал тогда РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Но, по мнению Федуна, в самой «негативной ситуации» из-за развала соглашения окажутся Россия и Саудовская Аравия, которая заявили о планах нарастить добычу нефти на падающем рынке. «И дальше вопрос их экономических возможностей, резервов и так далее, то есть это будет война на истощение, от которой выиграют США», — отметил он.

В США самое большое потребление нефти и прямая зависимость цен на бензин и дизельное топливо от стоимости сырья: чем ниже цена нефти, тем дешевле бензин. По подсчетам экспертов ЛУКОЙЛа, за счет низких цен на нефть доходы американского населения вырастут на 6%. А в России же из-за особенностей налоговой системы даже при падении цен на нефть в два раза стоимость бензина не снизится. «Население не страдает от роста цены, но ничего не получает от ее падения. А курс рубля, к сожалению, будет падать, никаких внятных причин, чтобы он дальше не падал, нет. Поэтому, скорее всего, реальные доходы [населения России] упадут», — предупредил бизнесмен.

При этом ценовая война «не убьет, но сильно ранит» сланцевую добычу в США, считает Федун. По его мнению, производство сланца будет отброшено на шесть-семь лет назад. Однако по тем сценариям, которые рассматривают в ЛУКОЙЛе, если России и странам ОПЕК не удастся договориться о новом соглашении о снижении производства и цены на нефть останутся в диапазоне не выше $35 за баррель, то начиная с 2022-2023 годов добыча в России начнет сокращаться, заключил он.