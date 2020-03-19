Федун назвал цену на нефть катастрофической

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 77,21 (+3,32) Quote, 18 мар, 12:23
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 84,89 (+2,58) Quote, 18 мар, 12:23
Режим повышенной готовности в Москве. Фоторепортаж Общество, 12:40  Силуанов назвал коронавирус угрозой сильнее падения цен на нефть Экономика, 12:38 Акции нефтяных компаний подскочили на фоне дорожающей нефти Quote, 12:31 МСП Банк профинансировал цифровое агропредприятие в Бурятии Пресс-релиз, 12:30 «Полюс» попросил Мишустина упростить импорт тестов на коронавирус Бизнес, 12:29 Интервью Леонида Федуна о нефтяной «войне на истощение». Полная версия Бизнес, 12:26 Эксперты оценили потери индустрии люкса от коронавируса Бизнес, 12:19 Как пандемия отразится на мировом рынке роскоши Pro, 12:19 В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировали 19 детей Общество, 12:13 Российские индексы ускорили рост почти до 5% Quote, 12:10 Похороны Эдуарда Лимонова пройдут на Троекуровском кладбище Общество, 12:09 COVID и Голиафы: 5 девайсов для борьбы с вирусом Стиль, 12:03 Федун предложил отменить финансовый фейр-плей из-за коронавируса Спорт, 12:00 Путин заявил о необходимости готовиться к любому сценарию с коронавирусом Общество, 11:59
Пандемия коронавируса ,  
0 

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая накануне опустилась ниже $25 за баррель, — катастрофическая, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун. По его словам, после развала сделки ОПЕК+, Россия и Саудовская Аравия начали «войну на истощение»
Лукойл LKOH ₽3 843,5 +2,38% Купить
Роснефть ROSN ₽243 +3,85% Купить

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил совладелец и вице-президент крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун.

Утром 18 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что нынешняя цена на нефть «безусловно, является низкой». «Хотелось бы выше», — отмечал он. На тот момент нефть торговалась ниже $28 за баррель.

Еще в конце февраля нефть торговалась дороже $50 за баррель. По словам Федуна, основная причина такого обвала нефтяных котировок — развал сделки о сокращении добычи нефти ОПЕК+ из-за того, что Россия и Саудовская Аравия 6 марта не смогли договориться об условиях ее продления, а затем саудиты заявили о намерении увеличить поставки сырья на рынок на более чем 25%.

ФАС ответила на критику Путина из-за роста цен на бензин
Бизнес

«Да, сейчас коронавирус ударил по экономике. Но тот нефтяной шок, который произошел [от развала сделки ОПЕК+], он дает цену, примерно по нашим подсчетам, от $20 до $25 минус от существующей цены». Если бы сторонам удалось договорится о продлении сделки, то баррель нефти сейчас стоил бы около $50, пояснил бизнесмен.

По его словам, на совещании нефтяников с президентом Владимиром Путиным, которое состоялось за несколько дней до развала соглашения ОПЕК+, «никакая идея о выходе [России] из сделки не обсуждалась». «Хотя я знаю, что отдельные государственные компании ее (идею о выходе из сделки ОПЕК+ — РБК) активно лоббировали. Даже те, кто лоббировали, не могли себе в страшном сне представить, что будут продавать нефть по $25», — отметил Федун.

Первым в поддержку выхода России из соглашения о сдерживании добычи с Саудовской Аравией и другими странами ОПЕК выступила государственная «Роснефть». «С точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла. Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешевую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской. И обеспечить эффективность ее добычи», — сказал тогда РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Forbes и Bloomberg подсчитали потери миллиардеров России на обвале рынков
Бизнес

Но, по мнению Федуна, в самой «негативной ситуации» из-за развала соглашения окажутся Россия и Саудовская Аравия, которая заявили о планах нарастить добычу нефти на падающем рынке. «И дальше вопрос их экономических возможностей, резервов и так далее, то есть это будет война на истощение, от которой выиграют США», — отметил он.

В США самое большое потребление нефти и прямая зависимость цен на бензин и дизельное топливо от стоимости сырья: чем ниже цена нефти, тем дешевле бензин. По подсчетам экспертов ЛУКОЙЛа, за счет низких цен на нефть доходы американского населения вырастут на 6%. А в России же из-за особенностей налоговой системы даже при падении цен на нефть в два раза стоимость бензина не снизится. «Население не страдает от роста цены, но ничего не получает от ее падения. А курс рубля, к сожалению, будет падать, никаких внятных причин, чтобы он дальше не падал, нет. Поэтому, скорее всего, реальные доходы [населения России] упадут», — предупредил бизнесмен.

Бензин в России не подешевеет после обвала нефтяных котировок
Бизнес

При этом ценовая война «не убьет, но сильно ранит» сланцевую добычу в США, считает Федун. По его мнению, производство сланца будет отброшено на шесть-семь лет назад. Однако по тем сценариям, которые рассматривают в ЛУКОЙЛе, если России и странам ОПЕК не удастся договориться о новом соглашении о снижении производства и цены на нефть останутся в диапазоне не выше $35 за баррель, то начиная с 2022-2023 годов добыча в России начнет сокращаться, заключил он.

Автор: Тимофей Дзядко, Илья Доронов
Теги: Леонид Федун, ЛУКОЙЛ, нефть, ОПЕК+
Материалы по теме
Цена нефти марки Brent упала ниже $25 за баррель
Экономика
В Кремле прокомментировал цену на нефть фразой «хотелось бы выше»
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter