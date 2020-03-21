Белоусов спрогнозировал цену на нефть $35–40 за баррель
Стоимость нефти установится в диапазоне $35–40 за баррель. Об этом первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил в интервью передаче «Вести в субботу».
«Есть оценки, в том числе нашего Минэнерго, что она еще выше будет, за 40 долларов. Ну, будущее покажет, кто прав», — сказал Белоусов (цитата по ТАСС).
Ранее Белоусов назвал падение цен на нефть на уровне $35 и ниже выходом в «новую устойчивую реальность». «Я думаю, что нам какое-то достаточно длительное время предстоит жить примерно в разновесных ценах около $35 плюс-минус», — допускал тогда первый вице-премьер. Он не исключил, что цена на нефть может опускаться и дальше, но заявил, что «не очень верит» в возможность длительного падения до уровня $20 за баррель.
При этом глава Минэнерго Александр Новак считает, что во второй половине 2020 года стоимость барреля Brent может вырасти до $40–45.