Белоусов спрогнозировал цену на нефть $35–40 за баррель

Минэнерго при этом рассчитывает, что во второй половине года цена на нефть превысит $40. Белоусов же допускал, что она может снизиться еще сильнее, но на длительное время она установится в районе $35 за баррель

Андрей Белоусов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Стоимость нефти установится в диапазоне $35–40 за баррель. Об этом первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил в интервью передаче «Вести в субботу».

«Есть оценки, в том числе нашего Минэнерго, что она еще выше будет, за 40 долларов. Ну, будущее покажет, кто прав», — сказал Белоусов (цитата по ТАСС).

Ранее Белоусов назвал падение цен на нефть на уровне $35 и ниже выходом в «новую устойчивую реальность». «Я думаю, что нам какое-то достаточно длительное время предстоит жить примерно в разновесных ценах около $35 плюс-минус», — допускал тогда первый вице-премьер. Он не исключил, что цена на нефть может опускаться и дальше, но заявил, что «не очень верит» в возможность длительного падения до уровня $20 за баррель.

При этом глава Минэнерго Александр Новак считает, что во второй половине 2020 года стоимость барреля Brent может вырасти до $40–45.