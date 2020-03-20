СМИ узнали о нежелании России сдаваться в споре о нефти с Эр-Риядом

Источники Bloomberg утверждают, что власти России были готовы к падению мировых цен на нефть в район $20 за баррель. Москва не станет первой просить Саудовскую Аравию о перемирии в «нефтяной войне» с Эр-Риядом

Фото: Коротченко Максим / ТАСС

Власти России были готовы к тому, что после разрыва сделки с Саудовской Аравией мировые цены на нефть упадут примерно до $20 за баррель, и Кремль не станет первым просить о перемирии, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с позицией правительства.

Агентство отмечает, что власти России годами готовились к подобному кризису и уверены, что смогут продержаться дольше, чем Саудовская Аравия. Bloomberg подчеркивает, что президент России Владимир Путин сделал отказ от уступок под давлением со стороны одним из принципов своего правления и доказал верность ему в ходе противостояния с Турцией из-за Сирии и санкционной войны с Западом, наложившим на Россию санкции после присоединения к ней Крыма.

Один из собеседников Bloomberg заявил агентству, что Путин не из тех, кто сдается, даже если борьба дорого ему обходится. Еще три собеседника агентства, попросив не раскрывать их имен, выразили уверенность в том, что Путину хватит опыта, чтобы пережить нынешний кризис.

«Путин известен тем, что не поддается давлению», — подтвердил президент Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Дынкин. По его словам, Путин доказал, что готов к жесткой конкуренции как для для защиты национальных интересов страны, так и для сохранения своего политического имиджа «сильного человека». Однако тот же Дынкин выразил уверенность в том, что у властей России достаточно здравого смысла, чтобы не отказываться от переговоров.