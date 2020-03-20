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Падение цен на нефть ,  
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СМИ узнали о нежелании России сдаваться в споре о нефти с Эр-Риядом

Источники Bloomberg утверждают, что власти России были готовы к падению мировых цен на нефть в район $20 за баррель. Москва не станет первой просить Саудовскую Аравию о перемирии в «нефтяной войне» с Эр-Риядом
BRENT BR-4.20 $29,26 +8,49%
Фото: Коротченко Максим / ТАСС

Власти России были готовы к тому, что после разрыва сделки с Саудовской Аравией мировые цены на нефть упадут примерно до $20 за баррель, и Кремль не станет первым просить о перемирии, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с позицией правительства.

Агентство отмечает, что власти России годами готовились к подобному кризису и уверены, что смогут продержаться дольше, чем Саудовская Аравия. Bloomberg подчеркивает, что президент России Владимир Путин сделал отказ от уступок под давлением со стороны одним из принципов своего правления и доказал верность ему в ходе противостояния с Турцией из-за Сирии и санкционной войны с Западом, наложившим на Россию санкции после присоединения к ней Крыма.

Один из собеседников Bloomberg заявил агентству, что Путин не из тех, кто сдается, даже если борьба дорого ему обходится. Еще три собеседника агентства, попросив не раскрывать их имен, выразили уверенность в том, что Путину хватит опыта, чтобы пережить нынешний кризис.

В Кремле отказались признать падение цен на нефть катастрофическим
Экономика

«Путин известен тем, что не поддается давлению», — подтвердил президент Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Дынкин. По его словам, Путин доказал, что готов к жесткой конкуренции как для для защиты национальных интересов страны, так и для сохранения своего политического имиджа «сильного человека». Однако тот же Дынкин выразил уверенность в том, что у властей России достаточно здравого смысла, чтобы не отказываться от переговоров.

Источники Bloomberg подтверждают, что Кремль по-прежнему открыт для сотрудничества в рамках ОПЕК+, однако лишь на своих условиях. По словам двух собеседников агентства, отклоненное ранее Саудовской Аравией предложение России об отказе от дополнительного сокращения нефтедобычи с одновременным продлением до июня срока действия ранее заключенного соглашения остается в силе.

Однако директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко сомневается в том, что Эр-Рияд сейчас согласится на это предложение. «Это, по сути, означало бы, что они уступили России и потеряли лицо», — полагает эксперт.

Федун назвал цену на нефть катастрофической
Бизнес

19 марта совладелец и вице-президент крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун заявил в интервью РБК, что даже российские сторонники выхода из сделки с ОПЕК не могли «в страшном сне» представить, что после этого нефть придется продавать по $25 за баррель. Такую цену Федун назвал «катастрофической», выразив уверенность в том, что победителем в войне России и Саудовской Аравии на истощение окажутся США.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что падение нефтяных котировок нельзя считать катастрофой. 

Песков напомнил, что «бывали времена, когда цена [на нефть] была еще ниже», а у России есть «солидный запас прочности» и это позволит обеспечить исполнение всех социальных обязательств. Нефтяной же сектор США, по словам пресс-секретаря президента, уже находится в «бедственном состоянии».

Стоимость барреля нефти марки Brent 9 марта рухнула на 24,1%, а 18 марта впервые с мая 2003 года опустилась ниже $25. Таким образом, менее чем за две недели баррель Brent упал в цене более чем на 40%, а с начала года — почти втрое (8 января нефть торговалась около $72 за баррель).

«Пока мы мобилизованы»: российские нефтяники — о ценах на нефть и ОПЕК+
Фотогалерея 

18 марта цена на российскую нефть марки Urals, которая традиционно торгуется со скидкой к цене на Brent, опускалась ниже $19 за баррель.

Однако уже 19 марта цена барреля Brent выросла более чем на 14%, поднявшись выше $28, а 20 марта перевалила за отметку $30. На пике она в пятницу поднималась до $30,92. Однако даже после этого стоимость нефти остается значительно ниже цены отсечения по бюджетному правилу ($42,4).

Автор: Евгений Калюков
Теги: Владимир Путин, Саудовская Аравия
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Федун назвал цену на нефть катастрофической
Бизнес
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