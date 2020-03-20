Сечин назвал условие для роста цен на нефть до $60 за баррель в этом году

В конце 2020 года цена на нефть может начать торговаться на уровне $60 за баррель, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, передает «РИА Новости».

«К концу года, я предполагаю, что она может вырасти и вернуться на уровень до 60 долларов. Если будут процессы продолжаться, будет выход сланцевой нефти с рынка», — сказал он.

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