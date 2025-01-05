Вучич заявил о готовности выкупить долю «Газпрома» в NIS из-за санкций

Александр Вучич (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Белград готов выкупить долю российских «Газпром нефти» и «Газпрома» в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) в случае введения санкций США, заявил сербский лидер Александр Вучич в эфире RTS.

«У нас есть сейчас деньги, чтобы выкупить NIS. Если, по оценкам, стоимость компании составляет €1 млрд, то речь идет о €600 млн для выкупа долей «Газпрома» и «Газпром нефти» <...>. И есть мой вопрос американцам. Вы хотите, чтобы мы купили их, и они сразу получили в свое распоряжение 500, 600 или 700 млн?» — сказал Вучич (цитата по Informer).

По его словам, Сербия получит документ о санкциях США против NIS 10 или 13 января. У страны есть запас дизельного топлива и бензина на 85 дней, поэтому кризиса поставок нефти не предвидится, сказал сербский лидер. Вместе с тем он планирует обсудить импорт через «Адриатический нефтепровод» с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Вучич также добавил, что Белграду неизвестно, сохранит ли Вашингтон ограничения против NIS в случае полного сокращения доли «Газпрома» или только мажоритарного пакета акций. По его словам, США хотят «повернуть в свою сторону» Сербию, а не «наказывать ее».

NIS — крупнейшая энергокомпания на Балканах, которая занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и природного газа, является владельцем нефтеперерабатывающего завода в городе Панчево под Белградом и сети из более чем 400 АЗС. Разведкой и добычей она занимается за пределами Сербии — в Румынии и Боснии и Герцеговине. Согласно данным N1Info, «Газпромнефти» принадлежит 50% акций NIS, Сербии — 29,87%, «Газпрому» — 6,15%.

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