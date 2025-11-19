Власти Сербии заявили о согласии России продать долю в NIS

Российские владельцы согласились продать долю в 56,15% в NIS. Об этом сообщила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

По состоянию на сентябрь 2025 года мажоритарным акционером NIS является «Газпром нефть», которая владеет 44,85% акций. 29,87% принадлежат Сербии. Еще 11,30% владеет петербургское АО «Интэлидженс» (находится под управлением «Газпром капитала»). Оставшаяся доля — у миноритарных акционеров.

