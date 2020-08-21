Бизнес не воспользовался разрешением покинуть ТЦ без штрафов

Занимающие площади в торговых центрах компании малого и среднего бизнеса не воспользовались предоставленным им специальным законом правом в одностороннем порядке расторгать договоры аренды. Зафиксированы лишь единичные случаи

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российский совет торговых центров (РСТЦ; объединяет владельцев торговых комплексов «Гагаринский», «Невский центр», «Охта Молл», сети «Мега» и др.) по просьбе РБК опросил 100 управляющих ТЦ в разных регионах России насчет одностороннего расторжения договоров аренды компаниями малого и среднего бизнеса.

Из всех подобных компаний, занимающих площади в ТЦ, расторгли договоры менее 10%, заявили 68% опрошенных управляющих. Еще у 15% респондентов расторжений по новому закону не было. У 11% доля расторжений составила от 10 до 25% всех договоров с компаниями малого и среднего бизнеса. Лишь у 2% этот показатель равняется 50–75%.

За что в разгар пандемии боролись арендаторы Малый и средний бизнес получил право упрощенного расторжения договоров аренды в мае 2020 года. Эта мера была принята в рамках законопроекта о неотложных мерах поддержки экономики в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Закон дает право компаниям малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей расторгать договоры в одностороннем порядке без штрафа, если арендодатель не предоставил им необходимые скидки при аренде. Уведомление о требуемой скидке арендатор должен направить не менее чем за две недели до расторжения договора. Такой порядок расторжений продолжит действовать до 1 октября 2020 года. В принятой в первом чтении версии законопроекта право расторгнуть договоры получали арендаторы вне зависимости от своего размера. Выручка арендатора, чтобы он смог расторгнуть договор, должна была снизиться на 50% с момента введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории региона. Против этой версии законопроекта выступили собственники коммерческой недвижимости, опасаясь, что она вызовет массовые закрытия магазинов и дефолты собственников ТЦ. Ретейлеры поддержали законопроект.

В почти трети (31%) торговых центров, чьи управляющие приняли участие в опросе РСТЦ, на субъекты малого и среднего предпринимательства приходится 10–25% всех договоров аренды, у 24% респондентов этот показатель составляет 25–50%. Еще у 4% опрошенных доля малого и среднего бизнеса составляет меньше 10%, а у 2% их нет вообще.