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Малый и средний бизнес в апреле резко сократил арендные платежи

В апреле предприниматели из сегмента малого и среднего бизнеса на 56% сократили объем платежей за аренду недвижимости. Количество бизнесменов, оплативших ренту, снизилось на 39%
Фото: Евгения Новоженина / Reuters
Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Объем арендных платежей, которые предприниматели платят за пользование недвижимостью, в апреле упал на 56%, подсчитали в банке «Точка». Количество предпринимателей, которые заплатили за аренду недвижимости, в апреле было на 39% меньше, чем в марте. При этом в марте, наоборот, наблюдался рост тех, кто оплатил аренду недвижимости, — почти 7% по отношению к февралю.

Отказываются предприниматели также от оплаты аренды оборудования, транспорта и от финансового лизинга: по объему платежей сокращение составило 49%, по количеству предпринимателей, совершивших такой платеж, — на 36%.

Как считали

Анализ проводился на основе данных о динамике изменений арендных платежей 300 тыс. предпринимателей — клиентов банка «Точка», 95% из которых — представители малого и среднего бизнеса.

Для сравнения брались платежи за период с 1-го по 20-е число за февраль—апрель, которые банк смог идентифицировать как арендные. В аренду недвижимости попали платежи за аренду помещений, земли, боксов, офисов, павильонов, складов, парковок и т.п.

Кто больше всего сократил платежи

Среди предпринимателей, арендующих недвижимость, наибольшее падение объемов платежей произошло в сферах:

  • спорт, отдых и развлечения; предоставление вспомогательных услуг для бизнеса; предоставление прочих персональных услуг. В этих сферах объем арендных платежей за недвижимость в апреле упал на более чем 80%;
  • турагентства и туроператоры; предприниматели в области искусства и организации развлечений; торговля непродовольственными товарами; услуги допобразования; общепит и др. Падение объема платежей за аренду недвижимости составило более чем 70%.

В перечисленных отраслях количество предпринимателей, оплативших аренду недвижимости, в апреле было на 50–60% меньше, чем в марте.

Более половины предпринимателей сообщили о просрочке платежей по аренде
Бизнес
Фото: Сергей Ведяшкин / Reuters

Данные «Точки» подтверждаются результатами опроса предпринимателей, который в апреле провел аналитический центр НАФИ. В рамках опроса 60% российских предпринимателей, арендующих помещения, сообщили, что уже имеют просрочки по арендным платежам, еще 35% ожидают затруднений с выплатами в ближайшее время. При этом 73% индивидуальных предпринимателей заявили о нехватке средств на арендные платежи, среди юрлиц эта доля составила 57%. Большинство предпринимателей (85%) обсуждали возможность пересмотра условий договоров аренды с арендодателями, но уступок по арендным платежам удалось пока добиться 13% опрошенных.

Поскольку из-за введенных ограничений многие ретейлеры не могут работать, больше всего сократили оплату арендаторы торговой недвижимости, считает руководитель отдела аналитики компании JLL Владислав Фадеев. «Основная причина отсутствия выплат — это физическое закрытие магазинов в соответствии с государственным постановлениями», — согласна директор департамента торговой недвижимости компании Knight Frank Евгения Хакбердиева. По ее словам, сейчас не имеет значения, была  у арендатора фиксированная ставка или процент от товарооборота. «Пока магазины закрыты, платить аренду операторы отказываются», — констатировала Хакбердиева.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Заместитель директора департамента стрит-ритейла Colliers International Лариса Еремина считает, что на падение платежей могло повлиять снижение покупательской активности из-за режима самоизоляции и падения доходов у населения, а вместе с ней и выручки ретейлеров. В сегменте стрит-ретейла часть собственников предложили скидки 20–30%, но многими арендаторами продолжает начисляться арендная плата на прежних условиях, говорит руководитель направления аренды торговых помещений по Москве и Московской области компании CBRE Александра Чиркаева.

По словам Фадеева, подавляющее большинство собственников в сегменте торговой недвижимости сейчас ведут переговоры с арендаторами об изменении условий. Речь в переговорах, как правило, идет об арендных каникулах, пересмотре базовой арендной платы, переходе на процент от товарооборота, продлении договоров на период предоставления арендных каникул.

Пока на серьезные уступки арендаторам, такие как отмена аренды или существенные скидки, идет незначительная доля собственников, говорит Хакбердиева. Она прогнозирует, что количество арендодателей, заинтересованных в поиске оптимальных договоренностей с арендаторами, будет расти не только во время режима изоляции, но и после. «Ограничения на работу будут сниматься постепенно, и на фоне сокращения покупательских возможностей к докризисным показателям быстро вернуться не получится», — поясняет собеседник РБК.

Что происходит с арендой офисной недвижимости и как будут выстраиваться переговоры в 2020-м, читайте в материале «РБК Pro».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Надежда Федорова
Теги: недвижимость, аренда недвижимости
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