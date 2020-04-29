Малый и средний бизнес в апреле резко сократил арендные платежи

спорт, отдых и развлечения; предоставление вспомогательных услуг для бизнеса; предоставление прочих персональных услуг. В этих сферах объем арендных платежей за недвижимость в апреле упал на более чем 80%;

турагентства и туроператоры; предприниматели в области искусства и организации развлечений; торговля непродовольственными товарами; услуги допобразования; общепит и др. Падение объема платежей за аренду недвижимости составило более чем 70%.

В перечисленных отраслях количество предпринимателей, оплативших аренду недвижимости, в апреле было на 50–60% меньше, чем в марте.

Данные «Точки» подтверждаются результатами опроса предпринимателей, который в апреле провел аналитический центр НАФИ. В рамках опроса 60% российских предпринимателей, арендующих помещения, сообщили, что уже имеют просрочки по арендным платежам, еще 35% ожидают затруднений с выплатами в ближайшее время. При этом 73% индивидуальных предпринимателей заявили о нехватке средств на арендные платежи, среди юрлиц эта доля составила 57%. Большинство предпринимателей (85%) обсуждали возможность пересмотра условий договоров аренды с арендодателями, но уступок по арендным платежам удалось пока добиться 13% опрошенных.

Поскольку из-за введенных ограничений многие ретейлеры не могут работать, больше всего сократили оплату арендаторы торговой недвижимости, считает руководитель отдела аналитики компании JLL Владислав Фадеев. «Основная причина отсутствия выплат — это физическое закрытие магазинов в соответствии с государственным постановлениями», — согласна директор департамента торговой недвижимости компании Knight Frank Евгения Хакбердиева. По ее словам, сейчас не имеет значения, была у арендатора фиксированная ставка или процент от товарооборота. «Пока магазины закрыты, платить аренду операторы отказываются», — констатировала Хакбердиева.

Заместитель директора департамента стрит-ритейла Colliers International Лариса Еремина считает, что на падение платежей могло повлиять снижение покупательской активности из-за режима самоизоляции и падения доходов у населения, а вместе с ней и выручки ретейлеров. В сегменте стрит-ретейла часть собственников предложили скидки 20–30%, но многими арендаторами продолжает начисляться арендная плата на прежних условиях, говорит руководитель направления аренды торговых помещений по Москве и Московской области компании CBRE Александра Чиркаева.

По словам Фадеева, подавляющее большинство собственников в сегменте торговой недвижимости сейчас ведут переговоры с арендаторами об изменении условий. Речь в переговорах, как правило, идет об арендных каникулах, пересмотре базовой арендной платы, переходе на процент от товарооборота, продлении договоров на период предоставления арендных каникул.

Пока на серьезные уступки арендаторам, такие как отмена аренды или существенные скидки, идет незначительная доля собственников, говорит Хакбердиева. Она прогнозирует, что количество арендодателей, заинтересованных в поиске оптимальных договоренностей с арендаторами, будет расти не только во время режима изоляции, но и после. «Ограничения на работу будут сниматься постепенно, и на фоне сокращения покупательских возможностей к докризисным показателям быстро вернуться не получится», — поясняет собеседник РБК.

Что происходит с арендой офисной недвижимости и как будут выстраиваться переговоры в 2020-м, читайте в материале «РБК Pro».