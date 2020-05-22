Антикризисные меры , 22 мая, 13:08
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Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики
В Госдуме прошло третье чтение законопроекта о неотложных мерах поддержки экономики в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. В нем содержатся нормы, связанные с поддержкой бизнеса, а также повышение выплат за детей
Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики в условиях распространения коронавируса. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.
Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму правительством 7 мая. Он содержит следующие нормы:
- увеличение выплат по уходу за первым ребенком до 6,7 тыс. руб. и 13,5 тыс. руб. за вторым и последующими;
- автоматическое продление аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, продление ряда разрешений в сфере туризма, разрешений на перевозку для такси и т.д.;
- разрешение для авиакомпаний при введении режима повышенной готовности или режима ЧС изменять порядок возврата средств за билеты (авиакомпании предлагали разрешить возврат средств за билеты в виде ваучеров);
- малый и средний бизнес получают отсрочку по выплате штрафов. Также они смогут требовать отсрочки арендных платежей на срок до года и разрывать в одностороннем порядке договор аренды, если арендодатель не согласился на отсрочку;
- самозанятым возвращается сумма уплаченного ими налога на профессиональный доход за налоговые периоды 2019 года;
- малые и средние предприятия, которые производят или продают подакцизную продукцию (алкоголь, табак, бензин, лекарства, ветеринарные товары) смогут претендовать на получение помощи от правительства.
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