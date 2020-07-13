Владельцы предупредили об угрозе закрытия четверти торговых центров

Объединяющая владельцев ТЦ организация предупредила об угрозе закрытия четверти всех торговых центров в случае отказа государства предоставить отсрочку по уплате налогов

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Четверть всех торговых центров (ТЦ) России может закрыться, если правительство не разрешит отсрочить уплату налогов за 2020 год. Об этом предупредил Российский совет торговых центров (РСТЦ), объединяющий владельцев ТЦ, в сообщении которого наличие проблем связывается с последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и введенных для противодействия распространению болезни ограничений.

В сообщении РСТЦ, поступившем в РБК, подчеркивается, что из-за карантинных мер число посетителей торговых центров резко сократилось, что привело к падению доходов, и экономическое состояние ТЦ ухудшается с каждым днем.

«Доходов фактически нет, продажам еще предстоит восстановиться. Отрасль не получила от государства ни субсидий, ни компенсаций недополученного арендного дохода, а рассмотрения всех предложений о поддержке отрасли неизменно завершаются отказами. Все приходящие от арендаторов платежи, а это ориентировочно 10–20% от показателей предыдущего года, направляются на поддержание объектов в рабочем состоянии: обеспечение безопасности, клининг, коммунальные услуги и т.д.», — пояснил управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский.

По данным РСТЦ, по итогам 2020 года торговым центрам предстоит выплатить 52 млрд руб. налога на добавленную стоимость, 24 млрд руб. налога на имущество, 15 млрд руб. налога на прибыль и 4 млрд руб. единого социального налога.