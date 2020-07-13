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Владельцы предупредили об угрозе закрытия четверти торговых центров

Объединяющая владельцев ТЦ организация предупредила об угрозе закрытия четверти всех торговых центров в случае отказа государства предоставить отсрочку по уплате налогов
Фото: Made Nagi / EPA / ТАСС
Фото: Made Nagi / EPA / ТАСС

Четверть всех торговых центров (ТЦ) России может закрыться, если правительство не разрешит отсрочить уплату налогов за 2020 год. Об этом предупредил Российский совет торговых центров (РСТЦ), объединяющий владельцев ТЦ, в сообщении которого наличие проблем связывается с последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и введенных для противодействия распространению болезни ограничений.

В сообщении РСТЦ, поступившем в РБК, подчеркивается, что из-за карантинных мер число посетителей торговых центров резко сократилось, что привело к падению доходов, и экономическое состояние ТЦ ухудшается с каждым днем.

«Доходов фактически нет, продажам еще предстоит восстановиться. Отрасль не получила от государства ни субсидий, ни компенсаций недополученного арендного дохода, а рассмотрения всех предложений о поддержке отрасли неизменно завершаются отказами. Все приходящие от арендаторов платежи, а это ориентировочно 10–20% от показателей предыдущего года, направляются на поддержание объектов в рабочем состоянии: обеспечение безопасности, клининг, коммунальные услуги и т.д.», — пояснил управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский.

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Финансы
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

По данным РСТЦ, по итогам 2020 года торговым центрам предстоит выплатить 52 млрд руб. налога на добавленную стоимость, 24 млрд руб. налога на имущество, 15 млрд руб. налога на прибыль и 4 млрд руб. единого социального налога.

В связи с этим РСТЦ обратился в правительство России, Минфин и Минэкономразвития с просьбой о поддержке в виде:

  • выделения субсидий на осуществление текущей деятельности;
  • предоставления льгот и отсрочек по федеральным и региональным налогам;
  • скорейшего открытия ТЦ в тех регионах, где работа непродовольственной торговли в торговых центрах по-прежнему не разрешена.

«Реализация данных мер позволит обеспечить восстановление отрасли, минимизировать случаи дефолтов и, как следствие, сохранить возможность уплаты налогов в будущем в полном размере», — говорится в сообщении РСТЦ.

О падении числа покупателей в ТЦ Москвы и Санкт-Петербурга на фоне распространения COVID-19 эксперты сообщили еще в начале марта. Впоследствии — после того, как число заражений COVID-19 резко выросло, — ТЦ были закрыты, в Москве в ограниченном режиме они заработали только с 1 июня, а в ряде регионов пока остаются закрытыми.

Deloitte выявила изменения расходов россиян во время пандемии COVID-19
Общество
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В июле компания Deloitte со ссылкой на данные своего исследования сообщила, что потребительские привычки москвичей и жителей других регионов центральной части России на фоне пандемии COVID-19 существенно изменились. При этом одним из важнейших изменений стала переориентация потребителей на покупки через интернет. Если до начала пандемии покупки в режиме онлайн делали только 36% респондентов, то теперь их доля выросла до 56%. При этом многие перестали ходить в магазины ради развлечения и делают это только по необходимости.

Автор: Евгений Калюков
Теги: ТЦ, торговые центры
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