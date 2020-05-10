Бизнес ответил на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли

Ретейлеры попросили Володина ускорить принятие законопроекта, который разрешает арендаторам в одностороннем порядке разрывать договоры аренды. По мнению владельцев торговых центров, инициатива приведет к разрушению отрасли

Пустой торговый центр во время пандемии коронавируса (Фото: Сергей Ермохин / ТАСС)

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросили Госдуму ускорить принятие законопроекта, которые предусматривают право арендатора в одностороннем порядке отказаться от договора аренды. Соответствующие обращения организации направили 9 мая спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину, копии документов есть у РБК. Их подлинность РБК подтвердили президент АКИТ Артем Соколов и глава АКОРТ Сергей Беляков.

«Мы полностью поддерживаем этот законопроект и считаем, что он позволит сбалансировать арендный рынок, даст возможность арендаторам договориться с арендодателями о сотрудничестве в изменившихся рыночных условиях. По сути, если возможности сторон в переговорах так и останутся не сопоставимыми, уже летом мы увидим полностью пустые ТЦ в связи с банкротствами ретейлеров» — заявил РБК Соколов.

«Суть предложения касается снижения финансовой нагрузки на организации, которые сейчас простаивают, чья деятельность ограничена. Сейчас имеется ситуация, в которой ты в отсутствии выручки и какой-либо прибыли должен платить обязательные платежи — заработную плату, налоги и аренду. Если по вопросам о налогах и зарплате были приняты какие-то решения, то вопрос об аренде это вопрос который довольно больно бьет по нам, и решить его можно довольно оперативно», — сказал РБК Беляков.

«Логика тут в том, что когда ты заключал аренды на длительный период, среднесрочный или даже краткосрочный, то ты понимаешь условия развития бизнеса, [можешь] просчитать денежный поток и, исходя из этого, оценить ставку аренды, все это делается в нормальных условиях. Но, начиная с марта, у нас обрушение, условия ненормальные, и прогнозировать ничего невозможно в части того, когда восстановится спрос и денежный поток, который тебе позволит снова платить аренду. И сохранение условий договора, заключенных в других условиях, фактически убивает бизнес», — добавил он.

Из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса (самоизоляция, закрытие объектов непродовольственной розничной торговли и услуг, либо переход на дистанционный формат торговли) покупательская активность снизилась, а выручка упала на 90% или полностью, говорится в письме АКОРТ. Однако в этих условиях большинство арендодателей хотят сохранить прежнюю финансовую модель отношений, игнорируя финансовое положение арендаторов, у которых нет возможности нести нагрузку в прежнем размере.