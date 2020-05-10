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Бизнес ответил на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли

Ретейлеры попросили Володина ускорить принятие законопроекта, который разрешает арендаторам в одностороннем порядке разрывать договоры аренды. По мнению владельцев торговых центров, инициатива приведет к разрушению отрасли
Пустой торговый центр во время пандемии коронавируса
Пустой торговый центр во время пандемии коронавируса (Фото: Сергей Ермохин / ТАСС)

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросили Госдуму ускорить принятие законопроекта, которые предусматривают право арендатора в одностороннем порядке отказаться от договора аренды. Соответствующие обращения организации направили 9 мая спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину, копии документов есть у РБК. Их подлинность РБК подтвердили президент АКИТ Артем Соколов и глава АКОРТ Сергей Беляков.

«Мы полностью поддерживаем этот законопроект и считаем, что он позволит сбалансировать арендный рынок, даст возможность арендаторам договориться с арендодателями о сотрудничестве в изменившихся рыночных условиях. По сути, если возможности сторон в переговорах так и останутся не сопоставимыми, уже летом мы увидим полностью пустые ТЦ в связи с банкротствами ретейлеров» — заявил РБК Соколов.

«Суть предложения касается снижения финансовой нагрузки на организации, которые сейчас простаивают, чья деятельность ограничена. Сейчас имеется ситуация, в которой ты в отсутствии выручки и какой-либо прибыли должен платить обязательные платежи — заработную плату, налоги и аренду. Если по вопросам о налогах и зарплате были приняты какие-то решения, то вопрос об аренде это вопрос который довольно больно бьет по нам, и решить его можно довольно оперативно», — сказал РБК Беляков.

«Логика тут в том, что когда ты заключал аренды на длительный период, среднесрочный или даже краткосрочный, то ты понимаешь условия развития бизнеса, [можешь] просчитать денежный поток и, исходя из этого, оценить ставку аренды, все это делается в нормальных условиях. Но, начиная с марта, у нас обрушение, условия ненормальные, и прогнозировать ничего невозможно в части того, когда восстановится спрос и денежный поток, который тебе позволит снова платить аренду. И сохранение условий договора, заключенных в других условиях, фактически убивает бизнес», — добавил он.

Из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса (самоизоляция, закрытие объектов непродовольственной розничной торговли и услуг, либо переход на дистанционный формат торговли) покупательская активность снизилась, а выручка упала на 90% или полностью, говорится в письме АКОРТ. Однако в этих условиях большинство арендодателей хотят сохранить прежнюю финансовую модель отношений, игнорируя финансовое положение арендаторов, у которых нет возможности нести нагрузку в прежнем размере.

АКИТ отмечает в своем обращении, что из-за закрытия точек у большинства ретейлеров нет источников финансирования для расчетов по обязательствам с контрагентами, падение выручки в разных категориях с марта по май текущего года составило от 70 до 98%. По мнению ассоциации, в этих условиях арендная плата (за исключением коммунальных платежей) не должна взиматься.

Владельцы торговых центров предупредили о «необратимом» коллапсе отрасли
Бизнес
Фото: Ore Huiying / Getty Images

Некоторые арендодатели отказываются сотрудничать, а у арендаторов торговых залов и пунктов выдачи заказов (ПВЗ) нет возможности расторгнуть договор без штрафов или иных выплат, указывает АКИТ. По мнению ассоциации, это «приводит к дисбалансу в арендных отношениях и способствует дальнейшему усугублению кризиса для розничных компаний». Кроме того, считают в АКИТ, проблема сохранится и после того, как ограничения для бизнеса будут сняты.

По мнению ретейлеров, принятие законопроекта позволит «перезагрузить отношения в реалиях нового рынка», отмечает АКИТ. В АКОРТ рассчитывают, что инициатива поддержит расположенные в ТЦ предприятия и их поставщиков, а также позволит сохранить «огромное количество рабочих мест» в нескольких секторах экономики.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством 7 мая. Он подразумевает, что арендатор, чьи ежемесячные доходы с момента введения режима повышенной готовности или ЧС снизились более чем на 50%, может отказаться от договора аренды в одностороннем порядке «без взимания любых плат», при этом арендодатель будет обязан вернуть предусмотренный договором обеспечительный платеж.

В России временно закрылись почти 40% всех торговых точек
Бизнес
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Российском совете торговых центров (РСТЦ; объединяет владельцев «Кунцево Плаза», «Невского центра», сети «Планета») считают, что инициатива приведет к «необратимому разрушению отрасли без возможности восстановления». 8 мая основатель и управляющий директор совета Олег Войцеховский направил в Госдуму письмо с просьбой не принимать законопроект.

По мнению собственников ТЦ, в противном случае банки могут получить 2 трлн руб. дефолтных долгов и 350 млрд руб. прямых потерь по процентам. Принятие законопроекта грозит торговым центрам дефолтом и переходом к банкам и государству, которые в среднесрочной перспективе не смогут восстановить их экономическую социальную ценность.

При подготовке антикризисных предложений учитывалась необходимость соблюдения баланса интересов арендаторов и арендодателей, заявил РБК источник в финансово-экономическом блоке правительства. «При мониторинге ситуации стало очевидно, что в некоторых случаях часть арендодателей не готовы договариваться о возможных уступках с пострадавшими арендаторами. В связи с этим был подготовлен законопроект, наделяющий арендатора правом досрочного расторжения договора без штрафных санкций, если такого условия нет в соглашении сторон. Это должно уравнять позиции обеих сторон. Нормой разово смогут воспользоваться арендаторы из самых пострадавших отраслей, те, у кого выручка упала более, чем на 50%. Законопроект должен помочь арендодателям и арендаторам начать диалог, в результате которого могут быть согласованы адекватные ситуации сроки и порядок выплаты арендной платы, в некоторых случаях — и стоимости платежей», — сказал собеседник РБК.

Авторы: Юлия Старостина, Наталия Анисимова, Роман Кирьянов
Теги: АКИТ, АКОРТ, аренда, торговые центры
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