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Сбербанк предложил ограничить возможность расторжения договоров аренды

Сбербанк подготовил поправки в законопроект об одностороннем расторжении договоров аренды без штрафов. Банк предлагает разрешить отказ от аренды только малому и среднему бизнесу, который приносит торговым центрам четверть дохода
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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Сбербанк подготовил свои предложения по поправкам в законопроект, который разрешает односторонний отказ от аренды без штрафных санкций, ответил на вопрос РБК на телефонной конференции с журналистами вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов.

Арендаторы vs. арендодатели

Законопроект правительства, который был принят в первом чтении 12 мая, предлагает разрешить односторонний отказ от аренды компаниям, чья выручка после введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации упала более чем на 50%. Согласно законопроекту арендатор в этом случае не должен будет оплачивать штрафы, а арендодатель должен будет вернуть ему обеспечительный платеж.

После того как правительство внесло законопроект в Госдуму, собственники коммерческой недвижимости и арендаторы выступили с полярными позициями по поводу этой инициативы.

Владельцы торговых центров заявили, что инициатива приведет к «необратимому разрушению отрасли без возможности восстановления». Владельцы коммерческой недвижимости также уверены, что законопроект может отрицательно сказаться на банковском секторе, поскольку предприятия отрасли коммерческой недвижимости окажутся под угрозой дефолта по обязательствам перед банками.

Ретейлеры настаивали на срочном принятии законопроекта, чтобы избежать массовых банкротств.

В принятой в первом чтении редакции законопроект, по мнению Бессонова, окажет негативное влияние на рынок торговой недвижимости: стоимость торговых центров снизится, в результате банкам необходимо будет увеличить свои резервы по кредитам, выданным владельцам таких объектов. Сбербанк — один из крупнейших кредиторов в сектора коммерческой недвижимости: как уточнили в пресс-службе банка, его кредитный портфель по этому сектору составляет сейчас 1,7 трлн руб.

Владельцы торговых центров предупредили о «необратимом» коллапсе отрасли
Бизнес
Фото: Ore Huiying / Getty Images

Сбербанк участвует в обсуждении поправок к законопроекту и официально предоставил свои предложения, заявил Бессонов. В частности, банк предложил разрешить отказ от договоров аренды только компаниям малого и среднего бизнеса. При подготовке этой поправки Сбербанк провел анализ выручки торговых центров, который показал, что 74% арендных платежей, которые получают торговые центры, приходится на федеральных и международных игроков. Эти арендаторы, по словам Бессонова, достаточно устойчивы, потому что имеют финансовые запасы. Соответственно, на компании малого и среднего бизнеса приходится только 26% арендных платежей.

Второе чтение законопроекта запланировано на эту неделю, поправки в него принимаются до 20 мая.

Ранее вариант поправок в законопроект подготовило Минэкономразвития: министерство предлагает ограничить срок — разрешить одностороннее расторжение договоров аренды только до 1 октября 2020 года. Кроме того, при расторжении договора арендаторы, согласно предложению министерства, должны будут возместить убытки владельцам недвижимости в размере одного ежемесячного платежа.

От имени ретейлеров за скорейшее принятие законопроекта выступают в том числе Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). В АКОРТ отказались комментировать предложение Сбербанка, отметив, что позиция ассоциации не меняется. РБК направил запрос в АКИТ.

Автор: Надежда Федорова
При участии: Анна Левинская
Теги: недвижимость, Сбербанк, торговые центры, малый и средний бизнес
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